TOEM 2 | RESEÑA: una aventura para mirar sin afán

Hay videojuegos que buscan mantenernos en tensión con combates, desafíos constantes o historias llenas de giros. TOEM 2, desarrollado por Something We Made, propone algo muy diferente: salir a explorar, conocer personajes, resolver pequeños problemas y tomar fotografías sin la presión de tener que salvar el mundo a cada minuto. Su principal atractivo está en encontrar motivos para detenerse a observar lo que sucede alrededor.

La aventura retoma la fórmula de TOEM: A Photo Adventure, el juego original, y conserva buena parte de aquello que lo convirtió en una experiencia especial. El protagonista emprende un viaje para presenciar el TOEM, un fenómeno natural extraordinario que sirve como objetivo de la aventura. En esta ocasión, el destino es el festival Whirling Birch, donde un árbol está a punto de perder su última hoja plateada.

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Sin embargo, llegar hasta allí no consiste simplemente en tomar un autobús y avanzar directamente hacia el objetivo. Para continuar el recorrido hay que visitar diferentes poblaciones, ayudar a sus habitantes y conseguir suficientes estampillas para desbloquear el siguiente trayecto. Es una estructura que convierte las pequeñas tareas cotidianas en el centro de la experiencia.



La premisa funciona porque no necesita grandes amenazas para mantener el interés. Un personaje puede estar preocupado por un objeto perdido, otro necesita fotografías de elementos particulares y alguno simplemente quiere resolver una situación absurda que, para él, representa un problema enorme. El protagonista se convierte en una especie de héroe comunitario que ayuda porque sí, y esa idea define el tono de todo el juego.

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Una cámara que abre caminos

La fotografía vuelve a ser la mecánica principal. La cámara permite registrar animales, lugares, objetos y situaciones específicas, pero también sirve para resolver las peticiones de los habitantes. En muchas ocasiones, basta con encontrar aquello que se busca, encuadrarlo y tomar la fotografía. Otras tareas requieren prestar más atención al escenario, enfocar determinados elementos o preparar una situación antes de capturarla.

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Cortesía: Developer

El juego recompensa la curiosidad. Mientras se recorren sus pequeños escenarios, es habitual encontrar criaturas, objetos llamativos o personajes que pueden tener alguna utilidad más adelante. El diario y el álbum fotográfico ayudan a organizar las tareas y los descubrimientos, aunque buena parte de la exploración puede hacerse siguiendo la intuición.

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Uno de los aspectos más agradables es que tomar fotografías no se limita a completar una lista de objetivos. También existe el placer de observar las reacciones de los personajes cuando se les apunta con la cámara, descubrir animales escondidos y reconocer pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos si el jugador se concentra únicamente en avanzar.

Las misiones aprovechan esta dinámica con situaciones bastante particulares. En una de ellas, un personaje quiere reunir imágenes de cosas malolientes para su museo de olores. En otra, hay que localizar criaturas que cantan y utilizar las pistas sonoras para encontrarlas. También aparecen encargos relacionados con gnomos escondidos, formas en las nubes y personajes que disparan flechas sin saber exactamente dónde terminarán.

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La variedad de estas situaciones le da personalidad a la aventura. No todas las tareas tienen la misma complejidad, pero muchas destacan por la creatividad con la que convierten acciones sencillas en pequeños momentos de humor.

Más herramientas, menos experimentación

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Una de las principales novedades de TOEM 2 está en las herramientas asociadas a la cámara. A medida que se avanza por las regiones, se desbloquean nuevas funciones que permiten interactuar de otras maneras con el entorno. Algunas convierten la cámara en una especie de destornillador, martillo o tijera, con aplicaciones específicas para resolver obstáculos y completar encargos.

Estas herramientas amplían las posibilidades de interacción y, en ciertos momentos, obligan a observar los escenarios desde otra perspectiva. Ya no se trata exclusivamente de encontrar algo para fotografiar: también hay que identificar qué elemento se puede modificar y cómo utilizar la herramienta disponible.

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La propuesta, sin embargo, tiene una limitación. Aunque las nuevas funciones aportan variedad, su utilidad suele concentrarse en situaciones concretas. No siempre se convierten en herramientas que cambien de manera significativa la forma de explorar o resolver acertijos. En ocasiones, su presencia se siente más como un recurso para completar una tarea puntual que como una mecánica que transforme la aventura.

También hay pequeños desafíos de plataformas que aprovechan la posibilidad de saltar, una acción que facilita el movimiento y permite acceder a lugares elevados. Son retos sencillos, pero pueden presentar dificultades para algunos jugadores, especialmente para los más pequeños.

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El problema principal no es que TOEM 2 sea fácil. Su identidad depende precisamente de ofrecer una experiencia relajada. La dificultad está en que algunos acertijos exigen menos observación y preparación que los del primer juego. Hay menos situaciones que obliguen a detenerse durante un buen rato para entender qué está ocurriendo o cómo reaccionar ante un elemento particular.

En ese sentido, la secuela pierde parte de la profundidad que podía surgir de experimentar con la cámara y encontrar soluciones inesperadas. Las nuevas herramientas aportan posibilidades, pero no siempre compensan esa reducción en la complejidad de ciertos desafíos.

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Pequeños mundos llenos de personalidad

La exploración es uno de los puntos fuertes de la experiencia. Cada región está dividida en secciones que funcionan como pequeños dioramas, con diferentes elevaciones, caminos, edificios y personajes. Se puede pasar de una zona a otra mediante las salidas señaladas en los bordes, mientras un minimapa facilita la orientación.

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Pequeños mundos llenos de personalidad Cortesía: Developer

Los escenarios no son enormes, pero están diseñados para invitar a la exploración. Una sección puede esconder una criatura, otra presentar un personaje con una petición peculiar y una tercera ofrecer una pista para resolver una misión que ya se había iniciado. El diario y el álbum permiten seguir el progreso sin convertir la aventura en una sucesión de instrucciones permanentes.

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Las regiones tienen identidades diferenciadas. Cropton presenta un ambiente rural, con problemas relacionados con las labores de una granja. Taletorp adopta una estética medieval inspirada en los juegos de rol de mesa, con personajes y situaciones que encajan con esa ambientación. Deltburg, por su parte, ofrece un entorno urbano más concurrido.

Aunque el mapa pueda parecer pequeño, los escenarios incluyen distintos espacios que amplían la exploración, como edificios, alcantarillas y lugares relacionados con los sueños. La combinación de estas áreas contribuye a que cada región tenga algo particular que ofrecer.

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Además, el juego incluye una colección de criaturas que se pueden fotografiar para completar una especie de enciclopedia. Encontrarlas se convierte en una actividad complementaria para quienes disfrutan revisando cada rincón. También hay prendas y sombreros que permiten personalizar al protagonista, añadiendo otro incentivo para explorar más allá de las misiones principales.

El diseño tiene una cualidad importante: permite disfrutar incluso de los espacios que no esconden grandes recompensas. Algunas secciones son tranquilas y tienen poco que hacer, pero funcionan como pausas entre las tareas. En lugar de llenar cada rincón con desafíos, TOEM 2 entiende que parte del encanto consiste en recorrer sus escenarios y disfrutar de su ambiente.

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Una nueva identidad visual

El apartado gráfico presenta uno de los cambios más evidentes frente al juego anterior. TOEM 2 adopta escenarios con una apariencia tridimensional, más verticales y con distintas alturas que se aprovechan mediante los saltos y la exploración. Los personajes, en cambio, conservan su estilo dibujado en dos dimensiones.

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Al principio, la combinación entre escenarios tridimensionales y personajes bidimensionales puede sentirse extraña. Sin embargo, termina funcionando como parte de la identidad visual de la secuela. El resultado mantiene el carácter artesanal de la serie y permite construir espacios con mayor profundidad sin abandonar por completo el estilo de los protagonistas.

La presentación sigue siendo monocromática, pero eso no significa que el mundo se sienta apagado. Las formas, los detalles y las diferencias entre escenarios ayudan a construir una experiencia visual con personalidad. El cambio de estilo también permite que las regiones tengan una distribución más vertical, lo que añade posibilidades para esconder objetos y criaturas.

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La cámara vuelve a ser fundamental para apreciar este trabajo. El jugador no solo atraviesa los escenarios: debe observarlos, identificar elementos y encontrar composiciones que respondan a las peticiones de los personajes. Esa relación entre la presentación visual y la mecánica principal es una de las razones por las que la fórmula conserva su atractivo.

No obstante, el cambio gráfico no implica una transformación completa. TOEM 2 continúa siendo reconocible como una continuación del primer juego. Su evolución visual es perceptible, pero está al servicio de la misma propuesta de exploración tranquila.

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Sonido para observar y escuchar

El sonido también desempeña un papel importante. La música es sencilla y ligera, en sintonía con el ritmo relajado de la aventura. No busca convertir cada descubrimiento en un acontecimiento dramático, sino acompañar la exploración sin imponerse sobre ella.

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Sonido para observar y escuchar Cortesía: Developer

Hay momentos en los que el silencio tiene tanto valor como la música. Algunas misiones requieren escuchar con atención para localizar criaturas o reconocer pistas del entorno. El ejemplo de los peces cantores demuestra que no todas las soluciones dependen de mirar a través de la cámara: en ocasiones, también es necesario prestar atención a lo que se oye.

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La posibilidad de encontrar casetes musicales añade una alternativa para quienes quieren escuchar melodías mientras recorren el mundo. En conjunto, el apartado sonoro refuerza la identidad contemplativa del juego y complementa la importancia que tienen la observación y la atención a los pequeños detalles.

Una aventura que se acaba demasiado pronto

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La duración es uno de los aspectos que más puede generar opiniones divididas. Completar TOEM 2 puede tomar alrededor de cuatro o cinco horas, dependiendo de cuánto tiempo se dedique a las tareas secundarias y a buscar todos los elementos disponibles. Para quienes quieran fotografiar cada criatura, completar las misiones y explorar los escenarios con detenimiento, hay actividades adicionales que amplían el recorrido.

El inconveniente es que la aventura resulta tan agradable que puede terminar justo cuando el jugador todavía quiere seguir explorando. La estructura basada en pequeñas tareas evita el cansancio que produciría una sucesión demasiado larga de objetivos similares, pero también deja la sensación de que el mundo podría ofrecer mucho más.

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La historia central tampoco tiene suficiente peso como para que el final se sienta completamente natural para todos. El viaje hacia el TOEM funciona como una motivación general, pero el cierre puede sentirse abrupto después de pasar tanto tiempo disfrutando de los habitantes y sus pequeñas historias.

La comparación con el primer juego también influye. TOEM 2 conserva la fórmula, incorpora novedades y ofrece más escenarios para recorrer, pero no siempre propone una evolución sustancial de sus acertijos.

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Para alguien que disfrutó mucho la entrega original, esa continuidad puede ser precisamente lo que estaba buscando. Para quien esperaba una secuela con cambios más profundos, la experiencia puede sentirse demasiado familiar.

Conclusión

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TOEM 2 es una aventura recomendable para quienes buscan un juego relajado, creativo y apto para compartir en familia. Su exploración, sus personajes y sus misiones fotográficas ofrecen una experiencia agradable, aunque la duración limitada y los acertijos menos elaborados impiden que supere claramente a su antecesor. Vale la pena jugarlo, especialmente si se disfruta observar el mundo sin afán y descubrir sus pequeños secretos.

Calificación TOEM 2 volkgames

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