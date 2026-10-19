Cinder City revela cómo serán sus combates y las estrategias para sobrevivir en Seúl

Una ciudad futurista puede esconder mucho más que edificios imponentes y tecnología avanzada. En un mundo donde los mercenarios de alta tecnología conviven con demonios y criaturas mutadas, cada recorrido puede convertirse en un enfrentamiento que exige preparación, recursos y decisiones rápidas.

En los videojuegos de mundo abierto, explorar no siempre significa avanzar en solitario. Encontrarse con otros jugadores, descubrir actividades inesperadas y decidir cuándo enfrentarse a un enemigo poderoso puede cambiar por completo el rumbo de una misión. La clave está en saber cuándo atacar, cuándo buscar apoyo y qué herramientas utilizar en cada situación.

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Esta combinación de exploración y combate es especialmente importante cuando las amenazas pueden ir desde grupos de enemigos hasta criaturas capaces de poner a prueba a varios jugadores al mismo tiempo.



Un campo de batalla donde cada recurso cuenta

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El uso de armas de fuego modernas y tecnología futurista será una parte central de la experiencia. Sin embargo, disponer de un buen arsenal no será suficiente: los jugadores también tendrán que aprender a combinar sus herramientas y administrar los recursos disponibles.

Los escudos especializados, los robots de apoyo, las trampas desplegables y los sistemas de recuperación de escudo forman parte de las opciones tácticas descritas por sus desarrolladores. Cada herramienta tiene necesidades y tiempos de reutilización propios, por lo que elegir la combinación adecuada será determinante para responder a diferentes situaciones.

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La movilidad también tendrá un papel importante. En una ciudad abierta, desplazarse rápidamente puede ser tan útil como contar con potencia de fuego, especialmente cuando el objetivo es alcanzar una zona peligrosa o enfrentarse a un enemigo de gran tamaño.

Pero hay otro elemento que puede cambiar la forma de abordar estos desafíos: la posibilidad de colaborar con otros jugadores incluso cuando no se ha formado un equipo previamente.

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Cinder City muestra sus sistemas de combate y cooperación en un nuevo video

NC, anteriormente conocida como NCSOFT, publicó el 19 de octubre de 2026 un nuevo video de desarrollo de Cinder City, el próximo shooter cinematográfico de ciencia ficción desarrollado por BigFire Games.

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El material profundiza en el uso estratégico del armamento, el equipamiento táctico y los vehículos, además de mostrar cómo funcionarán los enfrentamientos cooperativos contra jefes. La aventura se desarrolla en una versión distópica de Seúl, ambientada en un futuro cercano.

El video es la segunda entrega de una serie de contenidos de desarrollo. Después del tráiler presentado en gamescom 2026, centrado en la historia del protagonista Seven, esta nueva publicación pone el foco en las herramientas que tendrán los jugadores para combatir a mercenarios avanzados, demonios y criaturas mutadas.

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Motocicletas, helicópteros y exoesqueletos para enfrentar las amenazas

El mundo abierto contará con diferentes vehículos repartidos por la ciudad, entre ellos motocicletas, automóviles, helicópteros y exoesqueletos de carga. Cada uno tendrá funciones particulares y podrá marcar la diferencia según el tipo de enfrentamiento.

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Un helicóptero, por ejemplo, permitirá aprovechar la superioridad aérea, mientras que un exoesqueleto de carga ofrecerá una potencia de fuego considerable. Estas opciones pueden resultar especialmente útiles durante los combates contra jefes.

La variedad de herramientas busca que los jugadores evalúen el escenario antes de actuar. No todas las amenazas se resolverán de la misma manera, por lo que seleccionar el vehículo y el equipamiento apropiados formará parte de la preparación para cada batalla.

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Durante la exploración también será posible encontrar a otros Cinderknights que estén realizando misiones secundarias o participando en eventos dinámicos. Los jugadores podrán sumarse a estas actividades y ayudarse entre sí sin necesidad de crear un grupo previamente, una característica que facilita los encuentros espontáneos dentro del mundo abierto.

Jefes, mazmorras y desafíos para jugar en equipo

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Las amenazas de Cinder City tendrán diferentes escalas. Durante los recorridos por Seúl, los jugadores podrán encontrarse con jefes de campo que representan enfrentamientos especialmente exigentes. Para quienes estén explorando en solitario, los desarrolladores recomiendan retirarse y reunir un equipo más grande antes de intentar derrotarlos.

También habrá mazmorras instanciadas diseñadas para cuatro jugadores. En estos espacios, cada jefe tendrá mecánicas particulares que exigirán coordinación, planificación y un uso inteligente del equipamiento táctico.

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El nivel más amplio de desafío llegará con los jefes de mundo abierto. Estos encuentros serán incursiones cooperativas a gran escala, en las que numerosos Cinderknights tendrán que unir fuerzas para enfrentarse a entidades colosales capaces de transformar el entorno.

Esta estructura plantea diferentes formas de participar en el juego: explorar por cuenta propia, colaborar de manera espontánea con otros usuarios o coordinarse con un equipo para superar actividades que requieren una preparación mayor.

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Un shooter de ciencia ficción que apuesta por la estrategia

Con este nuevo video, BigFire Games profundiza en los sistemas que definirán los combates de Cinder City. La propuesta combina armamento moderno y futurista, habilidades tácticas, vehículos y actividades cooperativas en una Seúl abierta a la exploración.

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El material también deja claro que enfrentarse a las amenazas más poderosas no dependerá únicamente de la fuerza de las armas. Elegir el equipo adecuado, administrar los recursos y reconocer cuándo es necesario buscar apoyo serán elementos centrales de la experiencia.

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