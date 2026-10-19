CONTROL RESONANT | RESEÑA: una secuela que rompe las reglas

Después de lo ocurrido en Control, Remedy Entertainment decidió que continuar la historia no significaba repetir la fórmula. Control Resonant cambia de protagonista, abandona buena parte de las mecánicas de disparos de su antecesor y traslada la acción a una versión deformada de Manhattan. El resultado es una secuela que conserva el misterio y la identidad surrealista de la franquicia, pero busca construir su propia personalidad a través del combate cuerpo a cuerpo y la exploración.

Esta vez, el protagonista es Dylan Faden, hermano de Jesse, quien despierta después de permanecer en coma y debe enfrentarse a una nueva crisis sobrenatural. Han pasado siete años desde los acontecimientos del primer juego y la situación del Federal Bureau of Control es crítica. Jesse, ahora directora de la organización, ha desaparecido, mientras la amenaza conocida como Hiss ha escapado de la Casa Inmemorial y se ha extendido por las calles de Nueva York.

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A este escenario se suma el Patterning, un fenómeno paranormal que distorsiona la ciudad hasta convertirla en un espacio donde las estructuras y las perspectivas parecen desafiar las reglas habituales. Dylan recibe una oportunidad para actuar después de haber estado relacionado con la llegada del Hiss al mundo. Su misión no consiste solamente en encontrar a Jesse y detener la amenaza: también debe enfrentarse a la responsabilidad que siente por sus acciones pasadas.



El cambio de protagonista permite explorar una faceta diferente del universo de Control. Jesse ya no lleva el peso de la aventura y Dylan tiene una personalidad más reservada, marcada por la culpa y el deseo de redimirse. Esa diferencia se refleja en el tono de la historia y en la forma en que el personaje se relaciona con quienes lo rodean.

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La narrativa no entrega todas sus respuestas de inmediato. Durante las primeras horas, la información puede sentirse fragmentada y el ritmo tarda en encontrar su mejor versión. Sin embargo, la historia gana fuerza a medida que se profundiza en Dylan, su relación con Jesse y los acontecimientos familiares que marcaron sus vidas. Para quienes disfrutaron los misterios del primer juego, esta continuación ofrece respuestas y nuevos elementos para interpretar su universo.

Una historia de culpa y redención

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Uno de los aspectos más interesantes de Control Resonant es que la amenaza paranormal no desplaza por completo el desarrollo de sus personajes. Dylan carga con una responsabilidad considerable por el papel que tuvo en la invasión del Hiss, y esa culpa influye en la manera en que entiende su misión.

Una historia de culpa y redención Cortesía: Remedy Entertainment

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La idea de la redención atraviesa su recorrido. El juego plantea preguntas sobre la posibilidad de reparar el daño, el peso de las decisiones y la diferencia entre asumir las consecuencias de los propios actos y condenarse permanentemente por ellos. No se limita a utilizar a Dylan como un protagonista que debe eliminar enemigos: también construye una historia personal alrededor de sus dudas y de la forma en que los demás lo juzgan.

La relación con Jesse resulta fundamental para ese proceso. La búsqueda de su hermana funciona como uno de los ejes narrativos y permite profundizar en preguntas que quedaron abiertas en el primer Control. A su vez, Zoe De Vera, quien acompaña a Dylan durante su misión, aporta una relación importante para el desarrollo de la historia. Su presencia va más allá de transmitir instrucciones y ayuda a darle un componente humano a una aventura llena de situaciones extraordinarias.

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Los diálogos también permiten matizar los pensamientos del protagonista. Las opciones disponibles no cambian el curso general de la historia, pero sí ofrecen variaciones en la manera en que Dylan expresa sus ideas y reacciona ante determinados acontecimientos. Es un recurso que ayuda a comprenderlo sin convertir la aventura en una historia completamente ramificada.

Remedy conserva, además, su combinación de misterio, humor y situaciones desconcertantes. Las misiones secundarias pueden llevar a Dylan a perseguir objetos perdidos por los tejados, enfrentarse a una máquina de karaoke poseída o participar en actividades que parecen sacadas de una pesadilla particularmente extraña. Estos momentos alivian la intensidad de la trama principal y refuerzan el carácter impredecible de la franquicia.

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Aunque la presentación de algunos personajes y sus animaciones faciales pueden sentirse rígidas, la historia consigue sostener el interés gracias a sus ideas y a la evolución emocional del protagonista. El resultado es una narrativa que no depende únicamente de explicar el origen de cada fenómeno: también busca darle sentido a lo que significa vivir con los errores del pasado.

Manhattan convertida en una pesadilla

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El escenario es uno de los mayores aciertos de Control Resonant. Nueva York funciona como punto de partida reconocible, pero pronto se convierte en un territorio deformado por fuerzas que alteran la arquitectura, la gravedad y la percepción del espacio.

La ciudad presenta edificios y vehículos cubiertos por extrañas formaciones, masas de materia azulada y estructuras que parecen desafiar la lógica. En algunos sectores, el entorno adopta composiciones casi caleidoscópicas, como si distintas versiones de la realidad se hubieran superpuesto. No se trata solamente de decorar un mundo abierto: las alteraciones forman parte de la identidad visual y de las mecánicas de exploración.

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En lugar de ofrecer una única superficie urbana que se recorre de principio a fin, el juego organiza el mundo en varias zonas amplias conectadas entre sí. Cada una tiene sus propios espacios, actividades y descubrimientos. La historia principal establece una dirección, pero una parte importante de la experiencia surge al desviarse para explorar y encontrar misiones secundarias, documentos y elementos que amplían el trasfondo de la franquicia.

La estructura permite descubrir acontecimientos en distintos órdenes y hace que la exploración tenga un propósito narrativo. Los documentos repartidos por el escenario ofrecen información adicional sobre los fenómenos paranormales y las organizaciones que operan en este universo. Así, el mundo no se limita a servir como escenario de los enfrentamientos, sino que también funciona como una fuente constante de historias.

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Sin embargo, la libertad de movimiento tiene un costo: algunos sectores pueden resultar difíciles de interpretar. Las formas arquitectónicas cambian de maneras poco convencionales y el mapa no siempre resuelve los problemas de orientación. Es posible perder tiempo tratando de entender cómo llegar a un lugar que parece estar a pocos metros, pero que en realidad se encuentra en otro nivel o perspectiva.

Esa confusión no siempre es negativa. Parte del atractivo consiste en encontrarse con lugares que parecen imposibles y descubrir cómo funcionan. El problema aparece cuando la exploración deja de ser una oportunidad para sorprenderse y se convierte en una búsqueda frustrante de la ruta correcta.

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Aun así, el diseño del mundo demuestra una ambición notable. Control Resonant entiende que un escenario abierto no tiene que destacar solamente por su tamaño o por la cantidad de actividades disponibles. También puede resultar memorable por la manera en que obliga al jugador a moverse, observar y reconsiderar lo que creía entender.

Moverse es parte de la aventura

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El sistema de desplazamiento es una de las grandes sorpresas de la secuela. Dylan puede realizar un doble salto, desplazarse en el aire y ejecutar impulsos que le permiten cubrir distancias considerables sin tocar el suelo. Estas habilidades se combinan para crear un movimiento fluido, especialmente cuando se atraviesan los tejados y las estructuras de Manhattan.

Moverse es parte de la aventura Cortesía: Remedy Entertainment

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A medida que avanza la aventura, se desbloquean nuevas capacidades de desplazamiento, entre ellas una habilidad para alcanzar determinados puntos y otra que permite alterar la gravedad para caminar por paredes y techos. Esto cambia de manera significativa la relación con los escenarios: superficies que antes parecían inaccesibles se convierten en rutas posibles y algunos espacios deben entenderse desde perspectivas completamente diferentes.

La movilidad también influye en los combates. Saltar, esquivar y cambiar de posición permite responder a enemigos ubicados en diferentes alturas, mientras que la manipulación de la gravedad puede transformar un enfrentamiento en una secuencia mucho más espectacular. El desplazamiento no es un añadido secundario, sino una parte central de la identidad del juego.

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Las nuevas habilidades también alimentan el progreso. Algunas zonas pueden explorarse de formas diferentes cuando Dylan consigue capacidades adicionales, lo que recupera una estructura cercana a los juegos de exploración por habilidades: regresar a un lugar conocido puede revelar caminos o posibilidades que antes no estaban disponibles.

La diferencia es que aquí el descubrimiento no se limita a abrir una puerta o alcanzar una plataforma. Cambiar la gravedad puede modificar la forma de entender un escenario entero, y las posibilidades de movimiento se integran tanto en los acertijos como en los enfrentamientos.

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Adiós a las armas de fuego

El cambio más importante respecto al primer Control está en el combate. Jesse utilizaba un arma de fuego sobrenatural y diferentes poderes para enfrentarse a sus enemigos. Dylan, en cambio, basa su estilo en el cuerpo a cuerpo y en una combinación de ataques físicos y habilidades especiales.

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Su principal herramienta es el Aberrant, un arma metálica capaz de cambiar de forma. Puede convertirse en dos armas rápidas, una cuchilla pesada similar a una guadaña o una opción intermedia que favorece otro tipo de daño. Cada variante tiene características propias, lo que permite ajustar el estilo de combate según las preferencias del jugador.

A esto se suma un repertorio de poderes que incluye ataques telequinéticos, invocaciones y efectos elementales, entre otras posibilidades. Dylan puede equipar varias habilidades y combinarlas para construir configuraciones distintas. La progresión permite experimentar con diferentes opciones sin obligar a mantener una única especialización durante toda la aventura.

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El sistema también utiliza indicadores y estados que añaden decisiones tácticas. Al debilitar a un enemigo se puede llenar una barra que permite ejecutar un remate. Estas ejecuciones tienen consecuencias para la gestión del combate y pueden activar Dominance, un estado que aumenta temporalmente el daño. Por otro lado, los enemigos derrotados pueden proporcionar recuperación de salud, lo que convierte la elección de objetivos y el momento de atacar en parte de la estrategia.

No existe un sistema tradicional de bloqueo o parada. El combate apuesta por la agresividad, la movilidad y la esquiva. Ejecutar una esquiva en el momento adecuado puede abrir oportunidades para contraatacar, mientras que permanecer quieto o limitarse a repetir un ataque suele desaprovechar las posibilidades del sistema.

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Esta propuesta es considerablemente diferente a la del primer juego y, durante las primeras horas, puede resultar abrumadora. Hay habilidades, estadísticas, efectos y combinaciones que deben aprenderse antes de entender cómo aprovecharlos. La curva inicial tampoco ayuda: los enfrentamientos pueden ser duros cuando todavía no se han desbloqueado suficientes opciones y el juego no siempre explica con claridad la importancia de construir una configuración equilibrada.

La experiencia mejora cuando se empieza a experimentar con las habilidades y se comprende cómo interactúan entre sí. Una pelea puede combinar saltos, desplazamientos aéreos, ataques pesados y poderes especiales en una secuencia que resulta tanto táctica como espectacular. Los jefes también ponen a prueba el dominio de estas herramientas, aunque algunos enfrentamientos basados principalmente en oleadas de enemigos resultan menos interesantes.

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La dificultad puede recordar por momentos a los juegos de acción exigentes, pero Control Resonant no se limita a castigar al jugador. El progreso gradual ofrece nuevas herramientas para afrontar los desafíos, y existe un modo de asistencia que permite personalizar diferentes aspectos de la dificultad. Esto ayuda a que quienes estén más interesados en la narrativa puedan adaptar la experiencia a sus preferencias.

Progresión que recompensa explorar

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El desarrollo del personaje está estrechamente relacionado con la exploración. En lugar de limitar toda la progresión a Dylan, el juego permite que las zonas también suban de nivel a medida que se completan actividades, se eliminan enemigos, se encuentran tesoros y se resuelven misiones.

Cada mejora de zona puede desbloquear beneficios, como nuevas opciones para los comerciantes o más información sobre la ubicación de objetos. Además, el progreso proporciona puntos que pueden invertirse en un árbol de habilidades para Dylan. Algunas misiones secundarias también permiten obtener reliquias que se construyen para añadir mejoras y bonificaciones.

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Progresión que recompensa explorar Cortesía: Remedy Entertainment

Este sistema consigue que las actividades opcionales tengan un propósito más claro. Explorar un sector no solo sirve para conocer más sobre el mundo, sino que puede contribuir directamente a fortalecer al personaje y facilitar los enfrentamientos posteriores.

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La progresión también evita que el juego entregue todas sus herramientas desde el principio. Las capacidades de combate y desplazamiento aparecen gradualmente, lo que permite aprender a utilizarlas antes de incorporar nuevas posibilidades. Esta estructura ayuda a que la aventura gane complejidad con el tiempo, aunque las primeras horas pueden sentirse más limitadas de lo necesario.

El contenido secundario es una parte importante de la experiencia. Además de las tareas relacionadas con la historia principal, hay actividades extrañas que aprovechan el humor y la creatividad de Remedy. Algunas son pequeñas distracciones; otras permiten encontrar jefes especiales o desbloquear nuevas opciones para Dylan. El resultado es un mundo que invita a desviarse del camino principal sin perder por completo el sentido de la progresión.

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Un apartado técnico exigente

Visualmente, Control Resonant destaca por su iluminación, las sombras y la manera en que transforma Manhattan en un escenario paranormal. El motor Northlight permite construir superficies reflectantes, iluminación ambiental y efectos que ayudan a dar profundidad a los espacios. El trazado de rayos y el trazado de caminos pueden mejorar la presentación, especialmente en escenas donde la iluminación y los reflejos son protagonistas.

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Sin embargo, estas opciones tienen un costo importante en rendimiento. La versión para PC depende en buena medida de las tecnologías de escalado y generación de fotogramas para mantener una experiencia fluida con configuraciones exigentes. La compatibilidad con DLSS y FSR ofrece alternativas para ajustar la calidad visual y el rendimiento, mientras que las opciones de generación de fotogramas permiten aumentar la fluidez percibida en equipos compatibles.

La configuración gráfica también ofrece diferentes niveles de calidad, incluido un perfil pensado para dispositivos portátiles. Reducir algunos ajustes puede producir mejoras notables en la tasa de fotogramas, aunque la diferencia entre los perfiles bajos y medios no siempre es tan evidente como podría esperarse.

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El uso de memoria de video depende de la resolución y de las opciones activadas. Las pruebas compartidas indican que el consumo aumenta considerablemente al habilitar el trazado de rayos, especialmente con configuraciones elevadas. Por eso, no basta con considerar la calidad visual: también es necesario tener en cuenta el hardware disponible y elegir los ajustes adecuados.

La compatibilidad tecnológica presenta algunas limitaciones. No hay soporte para XeSS de Intel, y se reportaron cierres al cargar el mapa en una tarjeta Arc A770 de una generación anterior. Asimismo, las pruebas gráficas identificaron problemas de aparición repentina de detalles a distancia y animaciones faciales que pueden sentirse rígidas.

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Estos defectos contrastan con la calidad de la dirección artística. Los escenarios y las criaturas tienen una personalidad visual muy marcada, pero las animaciones de algunos rostros no siempre están al mismo nivel. También es importante distinguir entre los resultados de distintas configuraciones: hay pruebas en PC que reportan una experiencia estable durante largas sesiones, mientras que las exigencias gráficas pueden obligar a ajustar la calidad en otros equipos.

En el apartado sonoro, los efectos y la música contribuyen a mantener la tensión y reforzar la extrañeza del mundo. El juego combina momentos de acción intensa con situaciones más pausadas, y sus misiones secundarias aprovechan el humor para evitar que todo se sienta sombrío. La presentación general acompaña bien la mezcla de misterio, espectáculo y rareza que caracteriza a la franquicia.

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Conclusión

Control Resonant es una secuela recomendable para quienes buscan acción exigente, exploración creativa y una historia paranormal con personalidad. El cambio al combate cuerpo a cuerpo requiere paciencia durante las primeras horas, pero ofrece muchas posibilidades cuando se desbloquean nuevas habilidades. Su mundo y su movilidad son sus mayores fortalezas, aunque el rendimiento en PC exige atención a la configuración.

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Vale la pena jugarlo, especialmente para quienes disfrutaron el universo de Control y quieren ver a Remedy experimentar con nuevas mecánicas. También puede atraer a jugadores interesados en juegos de acción con progresión profunda, siempre que estén dispuestos a superar una curva de aprendizaje inicial.

Calificación Control Resonant volkgames

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