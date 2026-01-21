Ubisoft cancela el remake de Prince of Persia y redefine su estrategia creativa global

La cancelación del remake de Prince of Persia: The Sands of Time no solo representa el cierre de un proyecto largamente esperado por los fanáticos, sino también un reflejo directo del momento que atraviesa Ubisoft. La compañía francesa confirmó oficialmente que el título ya no forma parte de su hoja de ruta, en el marco de una profunda reestructuración interna que busca redefinir prioridades, reducir costos y reorganizar su enfoque creativo a nivel global.

El anuncio pone fin a un desarrollo que nunca logró estabilizarse desde su presentación inicial en 2020. Concebido como una reinterpretación moderna del clásico lanzado en 2003, el remake prometía actualizar gráficos, animaciones y sistemas de combate sin perder la esencia que convirtió a Las Arenas del Tiempo en un referente del género de acción y aventura. Sin embargo, el proyecto terminó convirtiéndose en uno de los casos más visibles de dificultades prolongadas dentro de Ubisoft.

Un desarrollo marcado por tropiezos

Desde su revelación, el remake generó reacciones encontradas. Mientras la nostalgia impulsó el entusiasmo inicial, los primeros avances despertaron dudas sobre su acabado visual y nivel técnico. En ese momento, el desarrollo estaba a cargo de Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, estudios que asumieron un reto complejo al trabajar con una franquicia tan querida.



Las críticas llevaron a Ubisoft a tomar una decisión drástica en 2022: trasladar el proyecto a Ubisoft Montreal, el estudio responsable del juego original. Este cambio implicó un reinicio completo del desarrollo, con la promesa de un enfoque más ambicioso, animaciones renovadas y un sistema de parkour reconstruido desde cero. Aun así, el progreso fue lento y los plazos continuaron desplazándose, pasando de un lanzamiento previsto para 2021 a ventanas cada vez más inciertas, primero en 2025 y luego en 2026.



La decisión final y sus motivos

En su comunicado oficial, Ubisoft reconoció que continuar con el remake habría requerido más tiempo e inversión de la que la compañía estaba dispuesta —o en capacidad— de asumir. La empresa explicó que, pese al potencial del proyecto, no logró alcanzar los estándares de calidad que considera necesarios para una franquicia con el peso histórico de Prince of Persia. Antes que lanzar un producto que no cumpliera con esas expectativas, optó por cancelar su desarrollo.

Este argumento se alinea con una nueva política interna de “criterios de calidad reforzados” y una priorización más estricta de proyectos dentro de su portafolio global. En la práctica, esto se tradujo no solo en la cancelación de The Sands of Time Remake, sino también en el cierre de otros cinco proyectos, entre ellos nuevas propiedades intelectuales y un título para móviles.

Una reestructuración de gran escala

La cancelación del remake no puede analizarse de forma aislada. Ubisoft atraviesa un proceso de transformación profunda, influenciado en parte por su alianza estratégica con Tencent y por la necesidad de recuperar estabilidad financiera y foco creativo. Como parte de esta reestructuración, la compañía también ha retrasado varios lanzamientos, cerrado estudios y reorganizado sus equipos bajo lo que denomina nuevas “casas creativas”.

El objetivo declarado es recuperar liderazgo creativo y maximizar el impacto de sus principales marcas. Sin embargo, estas decisiones han generado preocupación dentro de la comunidad, especialmente por el destino de franquicias históricas que hoy parecen estar en pausa o sujetas a constantes replanteamientos.

¿Qué sigue para Prince of Persia?

Pese al golpe que supone la cancelación del remake, Ubisoft fue clara en un punto clave: Prince of Persia no está muerto. La compañía reafirmó que la franquicia sigue siendo parte de su legado y que continuará existiendo como universo. Esta afirmación cobra relevancia tras el lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown, un título que recibió comentarios positivos y demostró que aún hay espacio para nuevas interpretaciones de la saga.

El futuro de la serie, eso sí, parece orientarse hacia propuestas más controladas y coherentes con la nueva visión estratégica de Ubisoft, alejándose —al menos por ahora— de grandes remakes que impliquen desarrollos largos y riesgos elevados.

Un cierre que deja lecciones

La cancelación de Prince of Persia: The Sands of Time Remake se suma a una lista creciente de proyectos ambiciosos que no lograron concretarse en una industria cada vez más exigente. Más allá de la decepción de los fanáticos, el caso deja en evidencia los desafíos de modernizar clásicos sin perder identidad, así como la dificultad de sostener desarrollos prolongados en un contexto de presión financiera y creativa.

Para Ubisoft, la decisión marca el fin de una etapa y el inicio de otra. Para los jugadores, queda la sensación de una oportunidad perdida, pero también la expectativa de que el legado de Prince of Persia encuentre un nuevo camino, quizá más sólido y definido, en los años por venir.

