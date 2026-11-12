WAREHOUSE CATASTROPHE | RESEÑA: Ordenar nunca fue tan caótico

Hay videojuegos que nos llevan a salvar el mundo, derrotar criaturas gigantes o competir por convertirnos en los mejores jugadores. Otros, en cambio, encuentran su atractivo en actividades mucho más cotidianas. Organizar una casa, limpiar superficies o acomodar objetos pueden parecer tareas poco emocionantes, especialmente cuando las hacemos todos los días en la vida real. Sin embargo, títulos como House Flipper, Unpacking y PowerWash Simulator han demostrado que existe un público interesado en este tipo de experiencias.

Warehouse Catastrophe se suma a esa tendencia con una propuesta bastante particular: recuperar el orden de un almacén que terminó convertido en un completo desastre por culpa de unos gatos. Desarrollado y publicado por Level Up Gaming, este simulador de organización nos pone al frente de una enorme bodega llena de productos, cajas abiertas y mercancía regada por todas partes. Nuestra responsabilidad consiste en encontrar cada artículo, identificar a qué caja pertenece y devolverlo al lugar correspondiente.

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La premisa tiene un componente de humor que ayuda a diferenciarlo de otros simuladores. Todo comienza cuando Félix, nuestro compañero felino de color naranja, encuentra una hierba gatera de origen militar. Su aroma atrae a los gatos del vecindario, que terminan abriendo los paquetes y esparciendo su contenido por todo el almacén. El resultado es una pesadilla logística que ahora nos corresponde solucionar.



Lo interesante es que el juego no intenta convertir esta situación en una aventura demasiado compleja. Su objetivo es bastante sencillo: recoger, clasificar, empacar y organizar. Pero detrás de esa mecánica hay una experiencia que puede resultar muy entretenida para quienes disfrutan completar tareas, observar el progreso y transformar espacios desordenados en lugares perfectamente organizados.

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Una bodega que necesita nuestra ayuda

El primer contacto con Warehouse Catastrophe puede ser un poco abrumador. Al comenzar encontramos productos por todo el suelo, cajas que necesitan recuperar su contenido y estanterías que han perdido completamente su organización. No existe una transformación inmediata ni una solución sencilla: debemos avanzar poco a poco, identificando cada artículo y buscando su ubicación correcta.

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Una bodega que necesita nuestra ayuda Cortesía: Level Up Gaming

La escala del trabajo también llama la atención. La propuesta contempla organizar 4.170 productos y completar 1.415 cajas de entrega. Son cifras que ayudan a entender la dimensión de la tarea y explican por qué la experiencia está pensada para desarrollarse progresivamente.

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Cada caja tiene una lista de productos específicos que debemos encontrar. Esto convierte la clasificación en el centro de la jugabilidad. No basta con recoger cualquier objeto y guardarlo donde haya espacio, sino que debemos prestar atención a lo que solicita cada paquete para completar correctamente el trabajo.

Al principio, encontrar determinados productos puede convertirse en una tarea más complicada de lo esperado. Algunos objetos pequeños quedan escondidos entre montones de mercancía y es fácil pasar varias veces por el mismo lugar sin encontrarlos. Esta situación puede generar frustración, especialmente cuando estamos buscando el último artículo que necesitamos para completar una caja.

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Sin embargo, también existe una satisfacción particular cuando conseguimos terminar una sección. Ver cómo desaparecen los objetos del suelo y cómo las estanterías comienzan a recuperar su organización genera esa sensación de progreso que caracteriza a este tipo de simuladores.

Una jugabilidad sencilla que va creciendo

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La mecánica principal no tiene demasiadas complicaciones: localizar productos, recogerlos, llevarlos hasta su caja correspondiente y continuar con el siguiente pedido. Es una estructura fácil de comprender, pero que exige paciencia y atención.

Una de las decisiones que más influye en la experiencia es el sistema de mejoras. A medida que completamos tareas recibimos dinero que podemos utilizar desde una tableta para desbloquear nuevas habilidades y facilitar nuestro trabajo.

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En total, hay once habilidades disponibles. Entre las más útiles encontramos mejoras para ampliar la distancia desde la que podemos recoger objetos, desplazarnos más rápido, encontrar productos con mayor facilidad y hacer más eficiente el proceso de cerrar las cajas.

Dos mejoras terminan siendo especialmente importantes: Highlight y Magnet.

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Highlight permite identificar con mayor facilidad los productos que necesitamos. Esto resulta bastante útil cuando buscamos artículos pequeños entre una gran cantidad de objetos. En lugar de depender exclusivamente de nuestra capacidad para reconocer cada elemento, contamos con una ayuda que reduce el tiempo de búsqueda.

Magnet, por su parte, permite atraer productos que se encuentran a mayor distancia o en lugares difíciles de alcanzar. Es una herramienta que cambia considerablemente la manera de trabajar, porque evita que tengamos que desplazarnos constantemente para recoger cada artículo.

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La incorporación de estas mejoras es uno de los aciertos del diseño. Aunque no transforman por completo las mecánicas, sí consiguen que las tareas sean menos pesadas y que el jugador tenga objetivos adicionales mientras avanza.

También existe una pequeña curva de aprendizaje relacionada con los controles. Durante las primeras partidas puede costar acostumbrarse a las acciones necesarias para recoger objetos, especialmente cuando se juega utilizando Steam Deck. Una vez comprendemos cómo funcionan, el proceso se vuelve mucho más natural.

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El dinero también hace parte del trabajo

Aunque la actividad principal consiste en organizar productos, el dinero que recibimos por completar correctamente las cajas tiene una función importante dentro de la progresión.

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El dinero también hace parte del trabajo Cortesía: Level Up Gaming

No solamente sirve para desbloquear habilidades. También necesitamos comprar determinados elementos que forman parte de nuestras tareas diarias, como la cinta adhesiva utilizada para cerrar los paquetes y la comida para los gatos.

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Esta última tiene un propósito interesante: alimentar a los animales puede incentivar su colaboración en determinadas actividades del almacén.

Sin embargo, hay una decisión que resulta un poco extraña. Al comenzar no contamos con cinta adhesiva y debemos conseguir suficiente dinero organizando mercancía para comprarla. Es una limitación que puede sentirse innecesaria, considerando que estamos dentro de un simulador cuyo objetivo es precisamente empacar cajas.

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Entendemos que los recursos económicos sirven para darle sentido a la progresión, pero tener que comprar constantemente un elemento tan básico puede convertirse en una molestia. Una disponibilidad ilimitada de cinta habría permitido concentrarse más en la actividad principal sin introducir una restricción adicional.

Aun así, el sistema de mejoras cumple con su propósito y proporciona pequeñas recompensas que ayudan a mantener el interés durante las diferentes jornadas de trabajo.

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Félix: el empleado menos confiable

Si hay un elemento que le da personalidad a Warehouse Catastrophe, son los gatos. Félix no es simplemente un personaje decorativo que aparece ocasionalmente en pantalla. Su comportamiento forma parte de la experiencia y, en determinados momentos, puede convertirse en una fuente adicional de problemas.

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Mientras intentamos recuperar el orden, nuestro compañero puede caminar entre las cajas, mover objetos y llevarse productos que ya habíamos organizado. En otras palabras, podemos pasar varios minutos solucionando un problema para que un gato aparezca y nos recuerde que el trabajo todavía no ha terminado.

La situación tiene bastante humor y funciona porque rompe la monotonía de las tareas. En un juego donde pasamos buena parte del tiempo recogiendo y clasificando mercancía, contar con un personaje que introduce situaciones inesperadas ayuda a que el entorno no se sienta completamente estático.

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Además de Félix, existen otros cinco gatos con habilidades diferentes que pueden ayudar durante las actividades del almacén. La idea es bastante atractiva porque permite incorporar compañeros con funciones específicas.

El inconveniente aparece al intentar acceder a ellos. Para desbloquear esta característica necesitamos encontrar una llave que puede resultar particularmente difícil de localizar durante uno de los desafíos. Esto interrumpe un poco la progresión y puede hacer que una mecánica interesante termine convirtiéndose en una búsqueda innecesariamente larga.

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A pesar de ello, los animales son uno de los mejores detalles del juego. Su presencia ayuda a construir una identidad propia y aporta ese componente de humor que diferencia la propuesta de otros simuladores de organización.

Nuevas zonas, más trabajo

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El almacén está dividido en diferentes sectores que podemos desbloquear a medida que aumentamos nuestro nivel de autorización. Esta estructura permite distribuir las actividades y establecer objetivos a largo plazo.

Cada nueva zona representa otra oportunidad para recuperar el orden y continuar con las tareas pendientes. Es una forma sencilla de mantener la sensación de progreso, especialmente cuando conseguimos completar un espacio que inicialmente parecía imposible de organizar.

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También encontramos desafíos opcionales que agregan objetivos adicionales. Estos permiten variar ligeramente la rutina y ofrecen otras actividades para quienes quieren completar todo lo que propone el juego.

Otro detalle interesante es la presencia de fotografías coleccionables escondidas por el almacén. Encontrarlas requiere prestar atención a los escenarios y explorar más allá de los productos que debemos recoger.

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La tableta funciona como nuestro centro de información. Desde allí podemos consultar las mejoras, revisar los desafíos y conocer diferentes indicadores relacionados con el progreso. También encontramos contadores que muestran información sobre el dinero, los productos, las cajas, las estanterías, los camiones y el avance general.

Estos datos ayudan a entender cuánto trabajo hemos completado y qué queda pendiente. Es un recurso sencillo, pero bastante útil para quienes disfrutan viendo cómo aumentan sus estadísticas mientras organizan cada sección.

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El problema es que la variedad de escenarios no siempre se traduce en una variedad equivalente de actividades. Aunque desbloqueamos nuevos sectores, muchos productos vuelven a aparecer y el procedimiento continúa siendo prácticamente el mismo.

Esto hace que la experiencia pueda sentirse repetitiva después de varias horas. La satisfacción de organizar sigue presente, pero el juego necesita apoyarse bastante en las mejoras y en los nuevos objetivos para evitar que la rutina termine perdiendo atractivo.

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Un apartado visual sencillo y agradable

Warehouse Catastrophe apuesta por una presentación colorida, caricaturesca y bastante amigable. No busca reproducir con exactitud el aspecto de una bodega real ni convertirse en una simulación industrial detallada. Su dirección artística está pensada para acompañar una experiencia relajada y accesible.

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Un apartado visual sencillo y agradable Cortesía: Level Up Gaming

Los productos generalmente se distinguen con facilidad y los escenarios mantienen una apariencia clara incluso cuando están llenos de mercancía. Esto es importante porque buena parte de la jugabilidad depende de reconocer objetos específicos y diferenciarlos de otros elementos similares.

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El diseño de los artículos también tiene detalles interesantes. Sin embargo, existen algunas excepciones en las que ciertos productos pueden confundirse. Por ejemplo, algunos dispositivos electrónicos, como un módem y un router, presentan una apariencia bastante parecida y obligan a prestar mayor atención antes de recogerlos.

El diseño del almacén cumple con su propósito. Las estanterías, los paquetes abiertos y los productos esparcidos por el suelo transmiten adecuadamente la magnitud del desastre inicial.

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Uno de los aspectos visuales más satisfactorios es observar la transformación de cada sección. A medida que avanzamos, el escenario cambia de manera evidente y podemos apreciar el resultado del trabajo realizado.

No estamos ante una propuesta que busque destacar por su realismo o por una complejidad gráfica sobresaliente. Su principal fortaleza está en mantener una presentación limpia, reconocible y coherente con la personalidad del juego.

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Música y sonidos para acompañar la jornada

El apartado sonoro mantiene la misma filosofía del resto de la propuesta. La música es alegre, tranquila y está pensada para acompañar las actividades sin convertirse en una distracción.

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Funciona especialmente bien cuando ya hemos aprendido las mecánicas y entramos en ese ritmo de trabajo en el que recogemos productos, completamos cajas y avanzamos por las diferentes secciones.

Los efectos de sonido también cumplen correctamente. Podemos escuchar los impactos de las cajas y los objetos cuando los movemos o chocamos con otros elementos, lo que ayuda a que el almacén se sienta un poco más interactivo.

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Félix también tiene sus propios sonidos y maullidos, que aparecen ocasionalmente para recordarnos que sigue rondando por el lugar. Son pequeños detalles que contribuyen a su personalidad y que encajan con el tono desenfadado del juego.

La principal limitación está en la variedad musical. La misma música de fondo se mantiene durante buena parte de la experiencia y, aunque resulta agradable al comienzo, termina repitiéndose demasiado.

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Habría sido interesante contar con más composiciones para acompañar el desbloqueo de nuevos sectores y cambiar un poco la atmósfera durante las sesiones prolongadas.

No es un problema que afecte directamente las mecánicas, pero sí representa una oportunidad de mejora para una experiencia que puede llevarnos bastante tiempo completar.

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¿Vale la pena organizar este desastre?

Warehouse Catastrophe encuentra su mayor fortaleza en una idea sencilla que consigue convertir una actividad cotidiana en un videojuego entretenido. La satisfacción de completar cajas, recuperar espacios y observar cómo el almacén pasa de ser un desastre a convertirse en un lugar organizado funciona especialmente bien cuando comenzamos a desbloquear las mejoras.

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Su propuesta también se beneficia de la presencia de Félix y sus compañeros felinos, que aportan humor y rompen la monotonía de las tareas. La progresión, los desafíos y los coleccionables ofrecen objetivos adicionales, aunque no siempre consiguen evitar que las actividades se vuelvan repetitivas.

El rendimiento en Steam Deck es otro punto favorable, mientras que algunos problemas con los objetos atrapados, la búsqueda de elementos específicos y la poca variedad musical muestran que todavía existen aspectos que podrían pulirse.

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Conclusión

Warehouse Catastrophe es recomendable para quienes disfrutan los simuladores tranquilos, los juegos de organización y las experiencias que ofrecen satisfacción a través del progreso constante. Su propuesta es sencilla, simpática y tiene suficientes herramientas para mantenernos ocupados durante varias sesiones.

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Aunque la repetición y algunos problemas de accesibilidad de los objetos afectan su ritmo, vale la pena darle una oportunidad si este tipo de juegos está entre tus preferencias.

Calificación Warehouse Catastrophe volkgames

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