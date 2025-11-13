World of Warcraft: Midnight abre su beta y presenta las novedades de su expansión

La etapa de prueba de World of Warcraft: Midnight ya está en marcha. Blizzard Entertainment ha abierto el acceso a su beta cerrada, invitando a jugadores veteranos, prensa especializada, comunidades de fans y quienes hayan adquirido la Epic Edition a experimentar el próximo gran capítulo del universo de Azeroth. Esta fase no solo busca pulir el contenido antes de su lanzamiento, sino también ofrecer un primer vistazo al conflicto central entre la Luz y el Vacío, una de las tramas más esperadas por los seguidores del juego.



Un proceso de acceso por invitación

Los participantes seleccionados están recibiendo invitaciones por correo electrónico para descargar el cliente de la beta directamente desde la aplicación de escritorio de Battle.net. Blizzard ha reiterado la importancia de verificar siempre la autenticidad de los mensajes, recomendando ingresar al perfil oficial de Battle.net para confirmar si la cuenta cuenta con una licencia activa de la beta. Además, los jugadores que precompren o actualicen su edición a Midnight Epic Edition también obtendrán acceso garantizado a esta fase de prueba.



Una nueva era en Azeroth

La beta incluye la experiencia completa de progresión de niveles, del 81 al 90, y presenta un conjunto de características que apuntan a renovar el juego tanto para veteranos como para nuevos usuarios. Entre las principales novedades están las cuatro zonas inéditas: Bosque Canción Eterna, Zul’Aman, Harandar y Tormenta del Vacío, todas conectadas por el enfrentamiento entre la Luz y el Vacío, dos fuerzas cósmicas que ahora se enfrentan de manera directa en la narrativa del juego.

El punto neurálgico de esta expansión será Ciudad de Lunargenta, la capital de los elfos de sangre, que regresa como centro de operaciones y escenario de nuevas misiones. Desde allí, los jugadores emprenderán una campaña guiada por Arator, hijo de Alleria y Turalyon, en una búsqueda que promete revelar secretos sobre la verdadera naturaleza de la Luz.



Nuevas razas, clases y sistemas

Midnight introduce la raza aliada Haranir, una civilización que los jugadores podrán desbloquear tras completar una cadena de misiones específicas. Además, los Cazadores de demonios recibirán una nueva especialización de devoración, basada en las energías del Vacío, lo que amplía las posibilidades de personalización y combate para esta clase. Por su parte, los elfos del Vacío también podrán convertirse en Cazadores de demonios, reforzando la conexión entre ambas razas y el conflicto central de la expansión.



Entre los sistemas destacados se encuentra Viviendas, una esperada función que permitirá diseñar, decorar y personalizar hogares dentro del mundo de Azeroth. Quienes realicen la precompra de Midnight tendrán acceso anticipado para comenzar a construir sus espacios antes del lanzamiento oficial.



Contenido para todos los estilos de juego

Durante las primeras semanas de la beta, los jugadores podrán recorrer los nuevos calabozos y abismos, con un total de ocho mazmorras y once desafíos tipo abismo, además de enfrentarse a la modalidad Presa, que permitirá cazar enemigos poderosos con diferentes niveles de dificultad. También se han añadido nuevas actividades secundarias, actualizaciones de profesiones, y un sistema de talentos ampliado, con los llamados “talentos cumbre”, pensados para quienes lleguen al nuevo nivel máximo.



En el ámbito competitivo, Midnight sumará un nuevo campo de batalla épico, llamado Alto del Asesino, y nuevas modalidades de JcJ de mundo, diseñadas para quienes prefieren los enfrentamientos directos entre jugadores. Asimismo, la interfaz del juego y el sistema de transfiguración recibirán mejoras progresivas a lo largo del período de prueba.



Un vistazo al futuro del juego

En las semanas posteriores al inicio de la beta, Blizzard planea habilitar pruebas limitadas de las bandas principales, incluyendo Aguja del Vacío, Onirifalla y Marcha sobre Quel'Danas. Estas instancias permitirán evaluar la dificultad y el rendimiento del contenido cooperativo de alto nivel antes de la versión definitiva.

La expansión marca también el inicio del acceso a La saga del alma del mundo™, una narrativa que unirá The War Within y Midnight dentro de una misma línea argumental. Para Blizzard, este ciclo representa la consolidación de un nuevo enfoque narrativo y técnico que busca equilibrar la tradición del juego con innovaciones esperadas por la comunidad.

Con World of Warcraft: Midnight, Azeroth se prepara para una nueva transformación. La beta ya está disponible para quienes deseen sumergirse antes que nadie en su contenido, probar sus sistemas renovados y participar en la evolución de un mundo que, dos décadas después, sigue expandiendo sus límites entre la Luz y el Vacío.

