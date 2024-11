Blizzard celebra el aniversario de World of Warcraft con Guerra Eterna en Diablo Immortal

Para conmemorar el vigésimo aniversario de World of Warcraft, Blizzard ha lanzado un evento de colaboración sin precedentes en Diablo Immortal. Desde el 13 de noviembre hasta el 11 de diciembre, los jugadores podrán participar en "Guerra Eterna", un evento que entrelaza los mundos de Azeroth y Santuario en una épica serie de misiones, combates y recompensas legendarias. Esta celebración permitirá a los fans de ambos juegos experimentar el cruce entre los universos de World of Warcraft y Diablo Immortal, con enfrentamientos icónicos, objetos de colección y recompensas exclusivas.

Misiones Épicas y Batallas en la Tumba de los Antiguos

El evento "Guerra Eterna" transporta a los jugadores a la helada Ciudadela Caída, donde se enfrentarán a la amenaza del Rey Exánime y sus legiones de muertos vivientes. Esta misión PvE desafía a los jugadores a combatir contra una de las figuras más temibles del lore de World of Warcraft, un combate lleno de riesgo y recompensa en el corazón de la Tumba de los Antiguos.

Blizzard ofrece una experiencia única con enfrentamientos épicos y recompensas exclusivas Imagen: cortesía Blizzard

Para participar en este evento, los jugadores deben adquirir Puertas de la Ciudadela Caída, disponibles como recompensa en calabozos y al derrotar enemigos en el mundo de Santuario. Durante la batalla contra el Rey Exánime, los jugadores pueden activar orbes de habilidad como el Disparo Tranquilizante y el Círculo de Sanación, los cuales añaden opciones estratégicas para superar sus mortales habilidades y acabar con sus abominaciones. Derrotar al Rey Exánime ofrece la oportunidad de obtener objetos legendarios de World of Warcraft, como el marco de la Corona de Hielo y el arma decorativa Agonía de Escarcha.

Pelea en Cuenca Degolladora: Horda vs. Alianza

"Guerra Eterna" también trae a Diablo Immortal la clásica rivalidad entre la Horda y la Alianza. Inspirado en la Cuenca de Arathi, el evento Cuenca Degolladora enfrenta a jugadores de ambas facciones en un modo PvP, donde deben capturar y defender puntos estratégicos para asegurar la victoria. En este escenario de JcJ, los personajes y sus gemas se equilibran para asegurar que todos los participantes tengan una experiencia justa y emocionante.

Durante la Cuenca Degolladora, los jugadores pueden activar orbes especiales como Bendición de Reyes, Ojo de Águila y Traslación, los cuales brindan bonificaciones temporales y permiten dominar el campo de batalla. Los jugadores que completen el evento recibirán Botines Congelados, que podrán canjear por diseños de armas y estandartes de la Horda o la Alianza, además de emojis exclusivos como "Por la Horda" y "Por la Alianza".

Recompensas Exclusivas por Inicio de Sesión y Nueva Gema Legendaria

Como parte del evento, los jugadores que inicien sesión durante "Guerra Eterna" recibirán recompensas diarias, incluyendo la Gema Legendaria Funeracráneo, inspirada en el Rey Exánime. Esta gema permite invocar espíritus que drenan las almas de los enemigos cercanos, otorgando bonificaciones de daño por cada enemigo en el área. Además, cada ataque bajo el efecto de la gema desata espíritus adicionales que explotan al contacto, causando daño en un radio cercano.

Las recompensas de inicio de sesión incluyen objetos exclusivos como el diseño de arma de World of Warcraft, la Agonía de Escarcha y Cimeras legendarias. Para aquellos que participaron en el evento Sombra del Trono Congelado, Blizzard ha señalado que no podrán reclamar nuevamente la Agonía de Escarcha ni el marco de la Corona de Hielo.

El aniversario de World of Warcraft llega con el Rey Exánime y recompensas únicas Imagen: cortesía Blizzard

Mercado Fantasma de Lazos de Traición: Conviértete en el Traidor

Durante el evento, el Mercado Fantasma de Lazos de Traición estará disponible del 13 de noviembre al 11 de diciembre, permitiendo a los jugadores adquirir objetos exclusivos inspirados en Illidan, el Señor de Terrallende. Los objetos incluyen efectos de racha de muertes y un nimbo decorativo, que permanecerán en el inventario durante 30 días después de su obtención. Los jugadores podrán desbloquear estos objetos de manera aleatoria a través de cada extracción en el mercado, con recompensas adicionales al alcanzar hitos de compras.

Más Recompensas en World of Warcraft

El evento "Guerra Eterna" también extiende sus recompensas a los jugadores de World of Warcraft. Aquellos que inicien sesión en Diablo Immortal con un personaje de nivel 10 o superior recibirán el objeto decorativo Bolsa Ladrona de Tesoros, un accesorio especial en World of Warcraft: The War Within. Esta vinculación entre juegos permite a los jugadores de ambas franquicias disfrutar de beneficios únicos y añadir un toque personalizado a sus aventuras.

Vive la Colisión Épica de Azeroth y Santuario

Blizzard Entertainment ha diseñado este evento de colaboración con el objetivo de celebrar el legado de World of Warcraft y su impacto en la cultura de los videojuegos. "Guerra Eterna" ofrece a los jugadores de Diablo Immortal la oportunidad de adentrarse en el universo de Azeroth, enfrentar a uno de sus villanos más legendarios y disfrutar de recompensas y desafíos que combinan la esencia de ambos mundos.

Esta colisión entre dos universos tan queridos promete ser una experiencia memorable y enriquecedora para los fanáticos de Diablo Immortal y World of Warcraft. Con recompensas exclusivas, batallas épicas y una narrativa que entrelaza ambos mundos, "Guerra Eterna" se perfila como un evento imperdible para quienes buscan vivir la unión de Santuario y Azeroth en todo su esplendor.

