Ya es oficial: Cyberpunk: Edgerunners 2 mostró un nuevo adelanto y reveló cuándo llegará

El universo de Cyberpunk sigue creciendo más allá de los videojuegos. Desde el éxito que tuvo la primera temporada del anime, muchos seguidores esperaban conocer cuál sería el siguiente paso de esta franquicia, especialmente después de que se confirmara que una nueva historia estaba en desarrollo.

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La serie original logró convertirse en una de las adaptaciones de videojuegos mejor recibidas de los últimos años. Su estilo de animación, la narrativa y la forma en que expandió el mundo de Cyberpunk 2077 hicieron que tanto jugadores como nuevos espectadores se interesaran por la caótica vida en Night City.

Con el paso de los meses, los detalles sobre la nueva producción fueron apareciendo poco a poco. Aunque ya se sabía que el proyecto estaría nuevamente a cargo de CD PROJEKT RED en colaboración con el reconocido estudio japonés TRIGGER, todavía quedaban dudas sobre su historia, sus personajes y, sobre todo, cuándo podría llegar a la plataforma de streaming.



Ahora, esas incógnitas comenzaron a resolverse.



CD PROJEKT RED publicó un nuevo tráiler de Cyberpunk: Edgerunners 2 y confirmó que el anime se estrenará exclusivamente en Netflix durante el otoño de 2026. La producción contará con un elenco completamente nuevo y presentará una historia independiente, por lo que no será necesario haber seguido la trama de la primera temporada para entender esta nueva aventura.

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La nueva serie volverá a desarrollarse en Night City, explorando algunos de los rincones más oscuros de la ciudad mientras profundiza en el significado de convertirse en un edgerunner dentro de este universo futurista.

El proyecto estará dirigido por Kai Ikarashi, mientras que el diseño de personajes quedó en manos de Ichigo Kanno. El guion fue desarrollado por Bartosz Sztybor junto a Masahiko Otsuka, manteniendo la colaboración entre CD PROJEKT RED y TRIGGER.

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Junto con el nuevo avance también se presentó la ilustración promocional principal del anime. La obra fue creada por Ichigo Kanno, con supervisión de tinta y color de Yukiko Kakita y composición de Yuichiroh Tozawa.

Otra de las novedades fue el lanzamiento de "You Can't Run From Me", tema interpretado por Rico Nasty y compuesto exclusivamente para la serie. La canción, que acompaña el nuevo tráiler, ya se encuentra disponible en las principales plataformas de música.

Además del estreno del adelanto, CD PROJEKT RED confirmó que Anime Expo 2026, evento que se realizará en Los Angeles del 2 al 5 de julio, será el escenario para presentar por primera vez el episodio inaugural de la serie. La proyección tendrá lugar el 3 de julio durante un panel especial y será exclusiva para los asistentes, sin transmisión en línea ni grabación.

En ese espacio participarán Bartosz Sztybor, la productora ejecutiva Saya Elder, el director Kai Ikarashi y el actor de voz Nazeeh Tarsha, quien interpreta al personaje D. La conversación será moderada por el creador de contenido Danny Motta>.

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Con un nuevo elenco, una historia completamente independiente y un estreno previsto para el otoño de 2026, Cyberpunk: Edgerunners 2 buscará expandir nuevamente el universo de Cyberpunk 2077, llevando a los espectadores de regreso a Night City desde una perspectiva completamente diferente.

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