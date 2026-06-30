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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Laura Sarabia presenta renuncia como embajadora del Reino Unido: esto se sabe

Laura Sarabia presenta renuncia como embajadora del Reino Unido: esto se sabe

Sarabia agradeció la confianza depositada en ella para el desarrollo de las funciones como embajadora. Le envío una carta al presidente Gustavo Petro.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Laura Sarabia.
Laura Sarabia.
AFP

Laura Sarabia, quien es embajadora de Colombia en el Reino Unido, presentó su renuncia al presidente de Gustavo Petro. Según la carta enviada al Jefe de Estado, la decisión tendría efecto desde el 7 de agosto de este año, cuando se posesione el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

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"Estimado Presidente: Por medio de la presente, me permito presentar de manera formal mi renuncia al cargo de Embajadora de Colombia en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con efecto a partir del 7 de agosto de 2026, conforme al cambio de gobierno. Agradezco profundamente la confianza depositada en mí para el desempeño de estas funciones y la oportunidad de haber servido a Colombia en esta misión diplomática", indicó la carta.

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Sarabia, quien ocupó múltiples cargos en el actual gobierno, se posesionó en la embajada del Reino Unido el 3 de febrero de 2026, tras la salida de Roy Barreras, quien luego fue candidato presidencial. En ese entonces, Sarabia presentó cartas credenciales al Rey Carlos III”, quien, según comentó, “quedó muy contento y recuerda nuestro país. Recuerda Cartagena y su visita a Chiribiquete”.

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