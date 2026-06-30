Resultados de Chontico Día hoy 30 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El cierre de mes en Colombia trae consigo la expectativa de miles de apostadores que confían en el azar para transformar su realidad financiera. Este martes 30 de junio de 2026, el sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de suerte y azar con mayor arraigo en el suroccidente del país y con presencia nacional, cumple una nueva jornada bajo la vigilancia de las autoridades competentes.



Número Ganador Chontico Día, martes 30 de junio:

Número ganadores:

Quinta balota:

(Nota: Este espacio será actualizado de manera inmediata una vez que la mesa directiva del juego emita el acta oficial del sorteo de hoy).



¿Cómo funciona y cuál es el plan de premios?

El juego opera mediante el uso de tómbolas electromecánicas que seleccionan de manera aleatoria cada una de las balotas para conformar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Adicionalmente, el juego cuenta con una quinta balota que actúa como número adicional o "ganancia multiplicada" en modalidades avanzadas.

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El plan de premios está regido por la normativa del chance en Colombia y se calcula con base en el valor neto apostado (sin incluir el IVA):



Cuatro cifras (Directo): Paga 4.000 veces lo apostado.

Paga 4.000 veces lo apostado. Tres cifras (Directo): Paga 400 veces lo apostado.

Paga 400 veces lo apostado. Tres cifras (Combinado): Paga 83 veces lo apostado.

Paga 83 veces lo apostado. Dos cifras ("La pata"): Paga 50 veces lo apostado.

Paga 50 veces lo apostado. Una cifra ("La uña"): Paga 5 veces lo apostado.

¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

Participar en el Chontico Día es un proceso sencillo. El usuario debe acercarse a cualquier terminal de las redes de apuestas autorizadas en el país (como SuperGIROS o Gane). Allí, dicta el número de su elección de una, dos, tres o cuatro cifras y define el monto de su jugada.

La flexibilidad es total, permitiendo realizar apuestas legales desde montos muy bajos, generalmente a partir de $500 pesos hasta un límite estándar de $25.000 pesos por tiquete, adaptándose al presupuesto de cualquier ciudadano.



Horarios y canales de transmisión

El sorteo de Chontico Día se realiza de manera ininterrumpida todos los días de la semana, de lunes a domingo, incluyendo los días festivos. Las balotas comienzan a rodar exactamente a la 1:00 p.m.



Los resultados oficiales se conocen y se transmiten en directo a través de la señal del canal regional Telepacífico. Del mismo modo, pocos minutos después del cierre, los números ganadores quedan registrados en las plataformas web oficiales y las redes sociales de las empresas de apuestas.



¿Qué hacer si se gana el premio para reclamarlo?

En caso de acertar y resultar favorecido en la jornada de hoy, el ganador debe proceder de la siguiente manera:



Custodiar el tiquete: El formulario físico de la apuesta es un título valor exigible. Debe mantenerse intacto, sin enmendaduras, tachaduras ni humedad, ya que cualquier alteración anula su validez. Premios menores: Si el monto está por debajo del tope base fijado por la ley de retención en la fuente (menos de 48 UVT), puede cobrarse directamente en efectivo en cualquier punto de red autorizado presentando la cédula original. Premios mayores: Si el premio supera el tope legal, es obligatorio acudir a las sedes administrativas principales de la fiduciaria o el concesionario del juego. Se requerirá la presentación de la cédula de ciudadanía original, el Registro Único Tributario (RUT) actualizado y, en ciertos casos, una certificación de cuenta bancaria. Tenga en cuenta que a los premios mayores se les aplica el descuento correspondiente al impuesto por ganancias ocasionales según la ley tributaria colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.