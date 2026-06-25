Ya se conocen los precios de Comic Con Colombia 2026 y esto costará asistir al evento

Cada año, miles de fanáticos del cosplay, las películas, los videojuegos y las series se reúnen en Bogotá para celebrar uno de los eventos de cultura pop más importantes del país. Durante varios días, Corferias se transforma en el punto de encuentro de comunidades, creadores de contenido, artistas e invitados internacionales.

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La expectativa para la edición de 2026 no es menor. Con nuevos invitados, actividades especiales y miles de asistentes esperados, muchos ya comenzaron a planear su visita, especialmente aquellos que no quieren perderse las conferencias, concursos y encuentros con algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento.

Pero antes de pensar en disfraces o en qué actividades visitar, hay una pregunta que se repite entre los fanáticos: ¿cuánto costará la entrada este año y dónde se puede comprar?



La organización de Comic Con Colombia 2026 ya habilitó la venta de entradas y confirmó los precios oficiales para cada una de las jornadas del evento, que se realizará del 26 al 29 de junio de 2026 en Corferias, Bogotá.



Estos son los precios oficiales de Comic Con Colombia 2026

Los asistentes podrán elegir entre comprar una entrada para un día específico o adquirir el pase completo para disfrutar de los cuatro días de la convención.

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Los precios son los siguientes:

Viernes 26 de junio: $30.000 + $3.000 de servicio.

Sábado 27 de junio: $50.000 + $3.000 de servicio.

Domingo 28 de junio: $50.000 + $3.000 de servicio.

Lunes 29 de junio: $50.000 + $3.000 de servicio.

Full Pass (los cuatro días): $140.000 + $3.000 de servicio.

Todos los valores incluyen IVA y el cargo adicional corresponde al servicio de la plataforma de venta.

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¿Dónde se pueden comprar las entradas?

Las boletas están disponibles a través de la página oficial de Comic Con Colombia, donde los usuarios pueden seleccionar el día de asistencia, el tipo de entrada y realizar el pago mediante diferentes métodos, como tarjetas de crédito, débito o PSE.

También habrá venta presencial en taquillas durante el evento, aunque esta opción estará sujeta a la disponibilidad de entradas para cada jornada, por lo que la recomendación es comprar con anticipación, especialmente para el fin de semana y el lunes festivo, que suelen ser los días de mayor asistencia.

¿Qué incluye la entrada?

La entrada general permite acceder a las principales áreas de la feria, incluyendo:

Pabellones de expositores.

Tiendas oficiales y zonas comerciales.

Áreas temáticas y exhibiciones especiales.

Concursos y actividades de comunidades.

Presentaciones en tarima y diferentes experiencias alrededor de la cultura geek.

Sin embargo, algunas actividades, como sesiones de fotografías o firmas de autógrafos con ciertos invitados, podrían requerir un registro adicional o un pago independiente.

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La organización también recomienda conservar el código QR de la entrada, no compartirlo en redes sociales y revisar las políticas de ingreso para menores de edad antes de asistir.

Con la boletería ya disponible y el evento a pocos días de comenzar, Comic Con Colombia 2026 vuelve a consolidarse como una de las celebraciones de entretenimiento más importantes del país. Ahora la decisión para los fanáticos será otra: elegir un solo día para vivir la experiencia o aprovechar el Full Pass y sumergirse durante cuatro jornadas completas en el universo de la cultura pop.

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