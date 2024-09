Modelo que denunció abuso del productor Jesse Stream negó haber tenido relación con él

La denuncia de Gabriela Marbella González , una modelo de Medellín que afirmó haber sido abusada por el productor estadounidense Jesse Stream, movió la solidaridad de las redes. Aseguró que, tras dar a conocer el caso, cree que puede haber más víctimas de este sujeto.

Denunció haber sido abusada por Jesse Stream

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , Gabriela Marbella González aseveró que el primer contacto que tuvo con Jesse Stream fue el 7 de julio de 2024, cuando fue llamada para un trabajo de modelaje.

Para ella, todo parecía normal, especialmente porque siempre vio un equipo de trabajo, locaciones conocidas, pruebas de vestuario e, incluso, el respectivo pago por su trabajo como modelo.

"Ejecutamos dos proyectos juntos, hasta esta tercera oportunidad, donde él me citó para una producción de 3 días. Él decía que quería hacer distintos escenarios, registros, y por eso confié", comentó la joven.

González destacó que Jesse Stream, quien se vende ante las personas como un destacado productor audiovisual, ha trabajado con otras reconocidas modelos, lo cual ha ido cimentándole credibilidad en el medio.

La joven relató que el extranjero la hizo llegar el 16 de agosto al lugar en Copacabana donde se llevaría a cabo la presunta producción. Algunos inconvenientes con la misma empezaron a despertar algunas sospechas en Gabriela, quien se molestó por el desorden que se tenía.

Dijo que, cuando fue a descansar al cuarto asignado para poderse levantar lista para el trabajo del siguiente día, "él irrumpe en la habitación, totalmente desnudo, muy alterado bajo efectos de psicóticos y sustancias, y me agrede, me violenta, me accede por completo".

Señaló que, pese a los gritos, las personas que estaban en la finca no la auxiliaron.

"Fue un escenario muy difícil, porque se trataba de que mi vida estaba en riesgo. Este sujeto estaba dispuesto a acabar con mi vida, porque me lo hizo saber", comentó la modelo, quien confesó que, ante el miedo, le hizo creer que no la había violado, para así poder salir del lugar de los hechos.

Gabriela Marbella González destacó que su relación con Jesse Stream fue algo netamente laboral y nunca tuvo "ningún tipo de relación personal" con él.

Víctima de abuso aconsejó a otras modelos

Tras poder salir del lugar donde se encontraba retenida por el presunto violador, la joven acudió a un hospital para ser evaluada, debido a que tenía marcas físicas del abuso. Después de ser dada de alta se acercó a Medicina Legal y a la Fiscalía para poner las acciones correspondientes.

Fue emitida una orden de protección en su nombre; sin embargo, dice que, a día de hoy, el caso no ha tenido más avances, algo que considera "indignante y muy doloroso".

"En este medio hay que cuidarse, hay de todo, hay que ser precavidas", señaló la modelo.

