Saquean camión tras volcamiento en la vía La Vega–Villeta: autoridades reportan dos capturados

Un camión de carga se volcó en la vía que comunica a La Vega con Villeta, en un hecho que, aunque no dejó personas lesionadas de gravedad, derivó en una situación de orden público por el saqueo de la mercancía. Dos personas fueron capturadas por las autoridades en medio de los hechos.



El siniestro se registró el en la mañana de este 4 de abril de 2026 en el kilómetro 72+200 de la vía Honda–Bogotá, en el sector Payandé, jurisdicción del municipio de Villeta. De acuerdo con el reporte oficial, se trató de un volcamiento lateral derecho que afectó el carril derecho de la calzada en sentido Honda–Bogotá.

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El vehículo involucrado corresponde a un tractocamión de servicio público, color rojo y de placas PPK-282, que era conducido por Jorge Enrique Sanabria Sierra, de 70 años. El conductor fue trasladado al hospital de Villeta para valoración médica, siendo la única persona reportada con requerimiento de atención, aunque sin lesiones de gravedad.

Según la información entregada por Diego Armando Jiménez, el conductor manifestó haber perdido el control del vehículo, lo que provocó el volcamiento. “Es un siniestro en el que un conductor de 70 años manifiesta que perdió el control del vehículo. Realiza volcamiento lateral, no hay lesionados, no hay fallecidos”, explicó el funcionario.



El informe preliminar señala como hipótesis principal la pérdida de control del vehículo. De acuerdo con la versión del propio conductor, este habría presentado malestar de salud, presuntamente relacionado con alimentos consumidos previamente, lo que habría influido en el accidente.



Tras el volcamiento, y pese a que no se registraron víctimas fatales, la situación se tornó compleja por la reacción de algunas personas que llegaron al lugar. Según versiones que circulan en redes sociales, varios de ellos habrían descendido de un bus que transitaba por la zona y comenzaron a saquear la carga del camión.

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De acuerdo con el reporte oficial, este hecho obligó a la intervención inmediata de la Policía para restablecer el orden. “Se presenta un tema de inseguridad y van a saquear la carga. Policía toma inmediatamente el control, hay dos capturados al momento”, agregó Jiménez, quien confirmó que las autoridades actuaron de forma oportuna.

El incidente ocurrió en un corredor vial clave del departamento de Cundinamarca, frecuentado por vehículos de carga y viajeros que se movilizan entre Bogotá y municipios del occidente, en medio de los controles implementados por el plan retorno.

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A pesar del volcamiento, las autoridades indicaron que la vía no presenta afectaciones de gravedad que impidan el tránsito. La afectación se concentró en el carril derecho, sin que se reportaran cierres totales ni emergencias adicionales derivadas del siniestro.

El hecho se presenta en medio de las emergencias registradas durante la temporada de Semana Santa, en la que se han reportado varios incidentes viales en el departamento. En ese contexto, el Instituto Nacional de Vías reiteró el llamado a la prudencia en las carreteras.

En esta ocasión, la rápida reacción de la Policía permitió la captura de dos presuntos responsables del saqueo, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades continúan monitoreando la zona y reiteraron el llamado a la ciudadanía a no participar en este tipo de hechos que, además de ilegales, pueden poner en riesgo la integridad de las personas en escenarios ya afectados por emergencias viales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co