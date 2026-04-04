Confirman identidades de familia fallecida en peaje de Casablanca; comunidad les rinde homenaje

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identidad de las víctimas mortales del accidente ocurrido en el peaje de Casablanca, en la vía que conecta a Zipaquirá con Ubaté, mientras en el mismo punto del siniestro ciudadanos se congregaron el pasado 3 de abril para rendirles homenaje con una velatón.



De acuerdo con el comunicado oficial, la entidad informó que en Bogotá se realizó el abordaje de cinco cuerpos, logrando su plena identificación mediante análisis técnico-científicos. Entre las víctimas se encuentra un menor de edad.

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Según Medicina Legal, las personas fallecidas fueron identificadas como Adelaida Pereira Garcés, de 46 años; Rosalba Garcés Ríos, de 64 años; Fredy Alfredo León Narváez, de 43 años; y Luz Amanda Pereira Garcés, de 41 años.



La entidad explicó que en los procesos de identificación participaron equipos interdisciplinarios integrados por médicos, lofoscopistas, odontólogos, antropólogos y personal de apoyo.



En el comunicado, el instituto expresó: “Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y reiteramos nuestro compromiso con el país en el cumplimiento de nuestra misión forense”.

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Tras el anuncio, en el peaje de Casablanca avanzaba un homenaje en memoria de las víctimas. Desde tempranas horas, ciudadanos de municipios cercanos como Nemocón, Ubaté, Sutatausa y Zipaquirá llegaron al lugar del accidente para participar en una velatón.

Con velas encendidas, globos blancos y flores, los asistentes elevaron oraciones y mensajes de condolencia para acompañar a las familias afectadas. El homenaje se desarrolló en medio de un ambiente de recogimiento, en el mismo corredor vial donde ocurrió el siniestro el pasado miércoles 1 de abril.

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Reportes desde el lugar indican que la jornada estuvo marcada por la unión de la comunidad, que se congregó no solo para recordar a las víctimas, sino también para hacer un llamado a la prudencia en las carreteras.

Las autoridades han reiterado que el accidente dejó un saldo de cinco personas fallecidas y 21 heridas. En cuanto a los lesionados, el reporte más reciente señala que 18 personas ya fueron dadas de alta, mientras que tres permanecen bajo observación médica en centros hospitalarios.



¿Por qué sucedió el accidente?

Este hecho se registró cuando un tractocamión colisionó contra varios vehículos en el peaje de Casablanca, en circunstancias que son materia de investigación. De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo de carga habría presentado fallas mecánicas, lo que derivó en la emergencia.

El accidente en este punto de Cundinamarca se suma a otros siniestros viales registrados durante la Semana Santa en diferentes regiones del país. Autoridades han advertido que, en los primeros días de la temporada, se han contabilizado más de 180 accidentes de tránsito en Colombia, una cifra que mantiene en alerta a los organismos de control, especialmente ante la cercanía del plan retorno.

En ese contexto, voceros han insistido en la necesidad de reforzar las medidas de prevención. “Lo ideal es que finalizando este plan retorno el día domingo culminemos con esta cifra”, señaló el coronel Edwin Arbello, director (e) de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, al referirse al número de lesionados registrados durante la semana.

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El homenaje en el peaje de Casablanca se convierte así en un espacio de memoria y reflexión, en medio de un panorama nacional que continúa registrando emergencias viales. Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, revisar el estado de sus vehículos antes de viajar y mantener la precaución en las carreteras.

Entretanto, el conductor ya fue dado de alta mientras que las investigaciones avanzan para esclarecer las causas exactas del accidente, mientras las familias de las víctimas reciben acompañamiento institucional en medio del duelo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co