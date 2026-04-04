Atentado con moto bomba en Briceño, Antioquia, dejó dos heridos: “Reacción cobarde de criminales”

En pleno Viernes Santo, la población de Briceño, Antioquia, fue sacudida por un atentado con una moto bomba que explotó en el parque del municipio, cerca de la iglesia en la que se congregaban varios feligreses hacia las 8:00 p.m. Autoridades ofrecieron recompensa para dar con los responsables.

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El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante departamento de Policía Antioquia, informó este sábado que el hecho dejó un saldo de dos policías lesionados, uno de ellos en una extremidad inferior y otro con aturdimiento ocasionado por la explosión, por lo que se encuentran recibiendo atención médica especializada.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos "por información que permita capturar a los responsables del ataque terrorista, con motocicleta bomba, en Briceño".



Ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque terrorista, con motocicleta bomba, en Briceño.



Este atentado dejó un Policía herido y daños materiales. pic.twitter.com/seMHSKT3Af — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 4, 2026

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“Muestra de debilidad de grupos criminales”

Condenando el ataque en Briceño, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que este atentado cometido "en plena Semana Santa, responde a una reacción cobarde y es una muestra de debilidad de los grupos criminales que allí delinquen ante las operaciones sostenidas de la Fuerza Pública".

Según el ministro Sánchez, "aunque este ataque terrorista no dejó víctimas fatales, sí constituye un crimen de guerra y de lesa humanidad al atacar a la población civil y emplear medios y métodos prohibidos por el DIH (derecho internacional humanitario). Estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente".

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En la zona donde fue cometido el ataque operan el Frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las FARC liderada por alias Calarcá con la que el Gobierno negocia la paz, y el Clan del Golfo, informaron las autoridades.

"La Fuerza Pública tiene activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables, en una región donde delinquen la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y estructuras del autodenominado EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) o comúnmente conocido como Cartel del Clan del Golfo", añadió el ministro en sus redes.



Toque de queda en Briceño, Antioquia

Tras el hecho, la Alcaldía de Briceño tomó varias medidas como el toque de queda y la restricción de parrillero en moto.

El toque de queda, que ya se cumplió la noche del 3 de abril, también se extenderá entre el 4 y el 7 de abril, de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. Además, hasta el 15 de abril hay prohibición para parquear motos en vías públicas y para la circulación de estos vehículos con parrillero.

