"Vi la muerte encima": joven rescatado tras ser arrastrado por quebrada que se desbordó en Medellín

En videos que circulan en redes sociales se puede ver el momento cuando una cadena humana intenta salvarle la vida a una persona en Medellín en medio de la emergencia por las intensas lluvias. Los hechos se registraron en el barrio Manrique durante la tarde del Viernes Santo. La quebrada La Máquina se desbordó y dejó a varias familias afectadas. La persona rescatada es Jefferson Pulgarín, un joven de 25 años, quien le contó a Noticias Caracol la angustia que vivió cuando la corriente de la quebrada lo arrastró y estuvo a punto de perder la vida.



"Vi la muerte encima, pero gracias a Dios estamos acá", afirmó el joven, quien hoy, adolorido y lleno de rasguños, le agradece a la vida por una segunda oportunidad. La comunidad lo rescató con una cadena humana entre vecinos que arriesgaron sus vidad para salvar a Jefferson, la única persona que resultó lesionada en esta emergencia. "Hicieron una cadena humana para poderme salvar, fue tanta la presión que no era capaz de salirme solo y la comunidad fue capaz de sacarme ahí", agregó.

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Jefferson contó que la fuerza del agua fue tal, que lo arrastró una cuadra y media y no le dio tiempo de sujetarse de algo para evitarlo. "Salí a buscar la moto y por tratar de salvarla resulté allá metido. Yo estaba en la casa viendo televisión y cuando me asomo, la quebrada desbordada".

Este noticiero también habló con Juan Barrera, una de las personas que ayudó en la cadena humana que rescató al joven de 25 años. "Fue tremendo porque el impacto fue grande. Detrás iba un taxi y de pronto le caía encima, el hermanito nos invitó a hacer la cadena humana entonces en un momento se arriesgó el hermano y nos animó a todos para meternos ahí".



Mientras tanto, vecinos lamentan la muerte de Sebastián Valencia, un niño de 5 años, que perdió la vida luego de la caída de un muro en su vivienda por el fuerte aguacero. Según versiones de la comunidad, el agua hizo que un tubo se quebrara y el muro se derrumbó. Los escombros cayeron sobre el menor, quien pidió auxilio.



Las autoridades de Medellín reportaron este viernes, además, afectaciones en varios vehículos y viviendas en los sectores de Las Granjas y Manrique Oriental. De igual forma, el desbordamiento de la Quebrada la Presidenta en el Poblado.

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En videos se evidencia las afectaciones en viviendas de la zona, con inundaciones de metro y media de altura tras las intensas lluvias. Los damnificados junto a las autoridades intentaron salvar muebles y enseres. Se estima que al menos 40 viviendas se vieron afectadas y decenas de familias lamentan las pérdidas materiales, muchas sin tener claro dónde vivirán ahora.

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