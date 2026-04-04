Videos muestran saqueo tras volcamiento en vía a Villeta; conductor habría tenido problema de salud

En videos que circulan en redes sociales quedó registrado el momento en que varias personas rodean un tractocamión que se volcó en la vía que comunica a La Vega con Villeta, en Cundinamarca, y comienzan a tomar parte de la carga que quedó expuesta tras el siniestro. Las imágenes muestran cómo, en cuestión de minutos, el accidente derivó en una situación descrita como "vergonzosa e indignante" por los usuarios de redes sociales.



Los hechos ocurrieron en la vía que comunica a La Vega con Villeta, en el kilómetro 72+200 del corredor Honda–Bogotá, sector Payandé. De acuerdo con el informe conocido en Noticias Caracol, el vehículo de carga se movilizaba desde el departamento del Atlántico transportando productos de cocina.

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Según explicó el el coronel Jair Parra, director de la Policía de Tránsito y Transporte, el conductor, presentó un problema de salud repentino mientras conducía, lo que le hizo perder el control del automotor y provocó un volcamiento lateral sobre la vía.



Saqueos registrados en video

En los videos difundidos, se observa el camión recostado a un costado de la carretera mientras varias personas se acercan y empiezan a retirar cajas y elementos de la mercancía. En medio de la congestión vehicular que se generó en el sector tras el accidente.

#Colombia | Se conocieron imágenes del camión de carga que se volcó en la vía que comunica a La Vega con Villeta y que varias personas saquearon.



Más detalles en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/rfkEIh5QQW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 4, 2026

Otras grabaciones también dejan ver la reacción de conductores que transitaban por la zona. En registros difundidos por redes sociales se escuchan voces de rechazo frente a lo ocurrido, con ciudadanos que cuestionan el comportamiento de quienes participan en el saqueo.



Sobre estos hechos, el coronel explicó en entrevista con Noticias Caracol que tras el volcamiento “los elementos que venían en el vehículo como carga quedaron expuestos y personas inescrupulosas trataron de hurtar la carga”.



El oficial agregó que la rápida reacción de las autoridades permitió controlar la situación en el lugar. “Se logró recolectar los elementos y la captura de dos personas”, señaló, al referirse a la intervención policial que buscó evitar un mayor saqueo.

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Tras el volcamiento no se reportaron víctimas de gravedad. Las autoridades confirmaron que el conductor fue trasladado al hospital de Villeta para valoración médica, siendo la única persona que requirió atención, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Mientras tanto, en las redes sociales continúan circulando los videos que documentan tanto el momento posterior al accidente como la reacción de quienes presenciaron el saqueo. Las imágenes se han convertido en evidencia clave de lo ocurrido y han generado rechazo entre usuarios, quienes cuestionan este tipo de comportamientos en medio de emergencias.

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El corredor vial, uno de los más transitados del departamento de Cundinamarca, no presentó cierres totales, aunque el carril derecho sí resultó afectado mientras se atendía la situación. Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona y reiteran el llamado a la ciudadanía a no participar en hechos que alteren el orden público y pongan en riesgo la seguridad en las vías.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co