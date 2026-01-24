Casita Rosada de Bad Bunny en Medellín: dónde queda, horarios y hasta cuándo está abierta al público

La fiebre por Bad Bunny ya se siente en Medellín no solo en el estadio Atanasio Girardot, donde el artista realizará tres conciertos como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos”, sino también en Provenza, uno de los puntos más visitados de la ciudad durante eventos masivos.

Allí, en el sector de El Poblado, se instaló una réplica de la Casita Rosada, elemento central en la narrativa visual del espectáculo del artista puertorriqueño y símbolo asociado a la estética caribeña que acompaña esta etapa de su carrera. El montaje busca convertirse en un punto de encuentro para fanáticos, creadores de contenido y visitantes que quieran vivir una experiencia relacionada con el universo del “Conejo Malo”, incluso sin asistir al concierto.

La réplica está ubicada en el Teatro Victoria, en Provenza, y hace parte de una experiencia promovida por el grupo empresarial Somos Belisario, compañía dedicada al entretenimiento y la gastronomía. La instalación fue montada en la entrada del teatro con acceso abierto para el público que transita la zona, especialmente durante los días de mayor flujo turístico y de asistentes que llegan a la ciudad por las fechas de la gira del artista puertorriqueño.



Según confirmó Alex Duque, CEO del Grupo Somos Belisario, en conversación con Noticias Caracol, la casita estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 como una alternativa para quienes no lograron conseguir entradas para los conciertos, pero quieren tomarse una foto y guardar un recuerdo del paso del cantante por Colombia. Aunque el Teatro Victoria opera principalmente en horario nocturno, la Casita Rosada puede visitarse a partir de las 12 del mediodía.



La réplica está inspirada en la estética de la casita original vinculada a la narrativa visual del tour y recrea elementos reconocibles como paredes rosadas con arcos y columnas, bordes y detalles en amarillo, una puerta de madera y una bandera de Puerto Rico, acompañada de una ambientación caribeña que se integra al recorrido de quienes visitan Provenza.

De acuerdo con Alex Duque, la idea de montar la casita surgió por la alta afluencia de fanáticos esperada en Medellín durante los conciertos de Bad Bunny. La instalación se planificó en pocos días y se construyó en tiempo récord para coincidir con el movimiento generado por la gira en la ciudad, con el objetivo de ofrecer una experiencia abierta al público que conecte con el momento cultural que vive Medellín y, al mismo tiempo, dinamice el flujo de visitantes en el sector.

En cuanto a la proyección de asistencia, el CEO del Grupo Somos Belisario señaló que la experiencia fue creada para recibir cerca de 100.000 visitantes durante los días del paso del artista por Medellín. Para acceder, no se requiere reserva previa: el ingreso es por orden de llegada y está abierto al público.

