Nicky Jam confirma concierto en el estadio El Campín de Bogotá

Bogotá tendrá concierto de Nicky Jam en 2026. El cantante puertorriqueño confirmó en exclusiva a Noticias Caracol que el próximo 6 de junio se presentará en el estadio El Campín, en lo que será su primer espectáculo como artista principal en este escenario del país. Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés “Vamos a estar el 6 de junio en el estadio El Campín. El concierto que la gente en Bogotá estaba esperando. Será un conciertazo. Va a estar Béele, un par de amiguitos. Vamos a romper, vamos a hacer un conciertazo de verdad”, dijo el artista a Noticias Caracol.

Regreso en solitario a Bogotá

El concierto marcará su regreso a la capital con un show propio luego de más de ocho años sin realizar una presentación individual en la ciudad. En ese tiempo, Nicky Jam ha participado como invitado en eventos de artistas como Ryan Castro, J Balvin y Beéle, pero no había encabezado un espectáculo en estadio en Bogotá .



El evento del 6 de junio será además su primer concierto en formato estadio en Colombia como artista principal. El Campín tiene capacidad superior a 40.000 asistentes en configuración para conciertos.



Nick Rivera Caminero, conocido como Nicky Jam, nació en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos y creció en Puerto Rico. Es uno de los referentes del reguetón y la música urbana latina desde finales de los años noventa.

Tras su etapa inicial en dúo con Daddy Yankee, consolidó su carrera en solitario a partir de 2014 con “Travesuras”. Posteriormente lanzó éxitos como “El Perdón” junto a Enrique Iglesias, “Hasta el amanecer” y “X” con J Balvin, canciones que ampliaron su alcance internacional. A lo largo de su trayectoria ha obtenido premios Billboard, Latin American Music Awards y múltiples certificaciones por ventas y reproducciones digitales.



Lo que se sabe del concierto

El artista adelantó que el espectáculo incluirá un recorrido por sus canciones más reconocidas y material reciente, además de invitados especiales. Hasta el momento no se han publicado detalles oficiales sobre boletería, precios ni fechas de preventa. Se espera que en los próximos días se conozca la información relacionada con la venta de entradas y producción del evento.

El 6 de junio de 2026 queda confirmado, en exclusiva para Noticias Caracol, como la fecha del regreso de Nicky Jam a Bogotá con un concierto en el estadio El Campín.

ENTREVISTA REALIZADA POR EL PERIODISTA MARLON GUTIÉRREZ

NOTICIAS CARACOL