Escalofriante relato de víctima de intento de feminicidio en Bogotá: “Me dio 6 tiros”

De los muchos casos que a diario se registran sobre feminicidios y agresiones a mujeres en Colombia, recientemente Noticias Caracol conoció la historia de Lina Suárez, a quien su excompañero sentimental la atacó en su sitio de trabajo. Hoy, postrada en una cama, cuenta que ahora tiene que huir junto a su familia por las amenazas del sujeto que alguna vez fue su pareja.

>>> En contexto: Tras recibir 6 disparos, se hizo la muerta para que su ex no la asesinara: quedó en video

El agresor de Lina Suárez llegó a la salsamentaria donde trabajaba la mujer, esto sobre las 7:00 p.m., y con un arma de fuego.

Según las imágenes que registró una cámara de seguridad del local, el victimario le apuntó a Lina, a pesar de que estaba con dos compañeros que intentaron persuadir al criminal para que no le disparara.

Publicidad

El duro relato de Lina

Narró: “Yo estaba con un compañero y él le decía: ‘piense en los hijos de ella’, pero pues a él no le importó y entonces me dijo: ‘tome por perra’, y llegó y me dio seis tiros”.

Uno de los trabajadores trató de detenerlo y de tomarlo por la mano con la que empuñaba el revólver; sin embargo, el hombre no lo permitió. Luego, los dos hombres salieron del establecimiento y allí la comunidad lo detuvo e intentaron lincharlo.

Publicidad

Lina añadió que “él me pateaba y me decía: ‘muérase, muérase para irme’, y pues yo seguía luchando por mi vida. Entonces, a mí me tocó cerrar mis ojos y como por un momento dejar de respirar. Cuando él ve que yo ya quedé quieta y no hacía nada, entonces ese momento él se va”.

En su relato, lo más difícil para ella fue la ayuda que pidió en varias oportunidades para tener protección ante las amenazas que estaba recibiendo: “Yo me acerqué a la Comisaría de Familia, después me dijeron que tenía que ir a la Casa de Justicia, allá me dieron un papel donde me decían que él no se podía acercar a mí ni hacer llamadas ni mensajes, nada, entonces a él le llegó también la carta. También me dijeron que por parte de la Policía iban a hacer rondas diarias por mi protección, pero aún así él no le importó y él seguía, me enviaba mensajes y yo lo bloqueaba”.

Aparte de esta situación que está viviendo Lina, ella siguió recibiendo amenazas, al parecer y según ella, de su excompañero sentimental que se encuentra detenido en una estación de Policía de Suba.

Esta víctima de intento de feminicidio en Bogotá recalcó que “a nosotros nos tocó salir corriendo, a mis hijos, a mi mamá, a mi hermanas, porque estábamos siendo amenazadas”.

Publicidad

Lina espera que su EPS le autorice los tratamientos para poder volver a caminar.

>>> Vea, además: Su expareja le disparó 6 veces y quizá no pueda volver a caminar: la sigue amenazando