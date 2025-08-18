Capturan a falso guía turístico señalado de drogar y robar extranjeros en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un hombre, que se hacía pasar por un guía turístico, fue capturado e imputado de varios delitos. El procesado es señalado de suministrar sustancias tóxicas a extranjeros para robarlos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Con la fachada de guía turístico, Marco Antonio Modesti Cañizalez contactaba por redes sociales a ciudadanos extranjeros que visitaban Bogotá, y se ganaba su confianza para que le permitieran acompañarlos a conocer la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento en la ciudad", se lee en un comunicado de la Fiscalía.

El ente investigador indicó que entre las víctimas se encontraban ciudadanos de diferentes ciudadanías, entre las que se incluyen italianos, tailandeses, norteamericanos, israelitas y alemanes. "Todo correspondería a un plan delictivo en el que presuntamente terminaba por suministrarles sustancias tóxicas a los viajeros para ponerlos en estado de indefensión y arrebatarles sus pertenencias", agregaron.

Publicidad

Vea: Video captó momento de robo en restaurante de Bogotá: Policía logró la captura de un involucrado



¿Cómo capturaron al falso guía turístico?

La Fiscalía explicó que con las denuncias recibidas y los elementos materiales probatorios recopilados pudieron corroborar los hechos delictivos. "Los hurtos ocurrieron en los hoteles en los que se hospedaban las víctimas. Allí finalizaban los recorridos que ofrecía Modesti Cañizalez, y donde las convencía de departir durante algunos minutos para ofrecerles una bebida".

Las autoridades aseguraron que el proceso les daba una bebida que contenía medicamentos veterinarios diluidos. "De esta manera, los extranjeros quedaban inconscientes. Una condición que el falso guía habría aprovechado para quitarles objetos de valor, dinero en efectivo y realizar transferencias".

Publicidad

El valor económico, estimado hasta el momento, que habría robado Modesti Cañizalez supera los 114 millones de pesos. "Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario", concluyó la Fiscalía General de la Nación en su comunicado.

Lea: Ingeniero fue drogado con medicamento para esquizofrenia, lo robaron y murió; familia exige justicia



'Las mamacitas', banda capturada por drogar y robar a extranjeros en Medellín

A principios de junio pasado, la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL) y la Fiscalía General de la Nación realizaron una operación conjunta en la que fueron capturadas tres mujeres que se hacían llamar ´Las mamacitas’. Las mujeres formaban parte de una banda señalada de drogar y robar extranjeros en la capital antioqueña.

Según un comunicado de la Alcaldía, la banda era "una red dedicada al hurto mediante el uso de sustancias tóxicas como escopolamina. Las capturas se realizaron por orden judicial en los barrios Aranjuez y Moscú de Medellín, y en el municipio de Itagüí". Según las investigaciones, las mujeres contactaban principalmente a ciudadanos extranjeros a través de aplicaciones de citas y redes sociales.

El plan delictivo de un falso guía turístico en Bogotá llegó a su fin. Fue judicializado y afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario Marco Antonio Modesti Cañizalez, quien es señalado de contactar a ciudadanos extranjeros y ofrecerles servicios de acompañamiento… pic.twitter.com/YVHaC8Ut3w — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 16, 2025

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL