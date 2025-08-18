Pico y placa regional Bogotá y Soacha para este lunes festivo 18 de agosto: estas son las medidas

Este lunes festivo se celebra en Colombia la Asunción de la Virgen, una fecha de la religión católica que se celebra cada 15 de agosto, pero que con la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani) se mueve a este lunes 18. Las familias colombianas aprovechan este puente festivo para salir de las ciudades. Para el regreso tenga en cuenta que hay pico y placa regional en Bogotá y Soacha, además de plan éxodo y retorno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La medida aplica para todos los vehículos que circulen por los nueve corredores de acceso a Bogotá y tiene como objetivo facilitar la movilidad y reducir la congestión durante el retorno", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.



Plan éxodo y retorno para el lunes festivo 18 de agosto de 2025

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá en el puente festivo de este lunes 18 de agosto de 2025.

"De acuerdo con esta medida de pico y placa regional, el lunes festivo solo podrán ingresar a la ciudad vehículos particulares con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6, 8) entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso será exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9)", indicó la entidad. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin la restricción de pico y placa regional.



Corredores y vías de Bogotá donde hay pico y placa regional este lunes festivo 18 de agosto

Autopista Norte : desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur : desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario o calle 13 : desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

: desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Avenida calle 80 : desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima : desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá y vía Al Llano : desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba-Cota : desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera : desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Pico y placa regional en Soacha para el lunes festivo 18 de agosto

La Gobernación de Cundinamarca activó un plan especial de movilidad para manejar el alto volumen de vehículos que se espera en las principales vías del departamento este puente festivo. La autopista Sur, uno de los corredores más transitados, tendrá medidas específicas debido a las obras que se adelantan en Soacha, mientras que la concesión Sumapaz asegura que la vía Bogotá-Girardot operará con normalidad.

Publicidad

La administración emitió una recomendación para los viajeros que planean salir de Bogotá hacia el sur del país: evitar la autopista Sur, especialmente el tramo que atraviesa el municipio de Soacha. Esta sugerencia se da debido a las obras de ampliación de TransMilenio que se desarrollan en esa zona, las cuales afectan directamente la movilidad.

Se implementará un reversible en Soacha el domingo y el lunes festivo, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., con el fin de agilizar el retorno de los viajeros. Estas medidas buscan que el alto flujo vehicular opere de manera eficiente y evitar colapsos en los accesos a Bogotá. A esto se suma el tradicional pico y placa regional, que funcionará de la siguiente manera:



Vehículos con placas terminadas en número par podrán circular entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m.

Vehículos con placas terminadas en número impar podrán hacerlo entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL