Policía da detalles de agresor de Terminal del Salitre: "Se sugiere una revisión psiquiátrica"

Este fin de semana viajeros y transeúntes de la Terminal del Salitre, en Bogotá, fueron testigos de un acto de agresión. Un hombre mayor atacó con un cuchillo a otros dos hombres que estaban cerca de él. El hecho quedó registrado en video.

Los ataques ocurrieron este domingo 17 de agosto a la 1:35 de la tarde, según informó la oficina de prensa de la Terminal del Salitre. "Se registró una agresión con arma blanca en la zona de descensos. De acuerdo con la investigación preliminar, un usuario de la tercera edad atacó a dos viajeros en el área de taxis y posteriormente se autolesiona con la misma arma", se lee en el comunicado de la entidad.

"Gracias a la rápida intervención de los miembros de la estación de Policía E-22 y del personal operativo de la Terminal de Bogotá, la situación fue controlada. Inmediatamente el personal operativo de la Terminal activa el protocolo de atención prehospitalaria", agregaron. El video de los hechos fue compartido en redes sociales.



¿Qué se ve en el video?

En el video compartido en redes se ve el momento exacto en el que el hombre mayor ataca a las otras dos personas. El sujeto saca un cuchillo y primero apuñala a una persona, quien sale de la visión de la cámara. Poco después, el hombre apuñala a otra persona que estaba apoyado contra un muro. El hombre herido también se aleja rápidamente de su atacante y sale del campo de visión.

El hombre mayor después se autolesiona con el mismo cuchillo y es el momento cuando ya reaccionan los miembros del personal de la Terminal del Salitre y de la Policía. "Uno de los heridos fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente, donde recibe atención médica. Por su parte, el agresor también recibió atención médica y permanece bajo custodia de la Policía Nacional", aseguraron desde la administración de la Terminal del Salitre.

¿Qué dijo la Policía sobre el caso de agresión?

"El día ayer en horas de la tarde en el Terminal de Transporte del Salitre, en Bogotá, una persona de la tercera edad sin mediar palabras y sin motivo fundado agrede a dos personas que se encontraban en este lugar con arma cortopunzante. Posteriormente se autolesiona", dijo en una declaración la teniente coronel Paula Guiza, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana #3.

La comandante asegura que "cuando le informan a nuestros uniformados del sector del Salitre, inmediatamente llegan, reducen a la persona, la desarman y la ponen a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estos tres ciudadanos son llevados a médico asistencial y se encuentran fuera de peligro. En cuanto al ciudadano que comete la agresión, el médico sugiere realizar una revisión psiquiátrica". Hasta el momento no se ha revelado la identidad del agresor o de las víctimas.

