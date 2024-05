Hablan damnificados por inundaciones en La Mojana: “Yo salí enferma”

La tragedia aumenta para miles de familias en la región de La Mojana. En el corregimiento La Sierpe el río Cauca ha aumentado su nivel y mantiene inundadas a viviendas, colegios, cultivos y zonas de ganadería. Las familias dicen que perdieron la esperanza.

Decenas de familias de La Mojana pasan la noche en cambuches construidos a lado y lado de la vía que de San Marcos conduce hacia Majagual, Sucre. Ellos buscan refugio de las inundaciones generadas por el río Cauca.

José Manuel Corpas, damnificado, manifestó que “antes vivíamos allá en la orilla de un caño, pero ahora estamos viviendo en la carretera. Por la inundación, por el agua que nos tiene afectados”.

Otra de las damnificadas, María Florencia Cali, expresó que “ahora estamos en la carretera que nos hizo el Gobierno. Vivíamos allá atrás y de allá nos echó la primera creciente y nos vinimos para acá. Allá es temeroso vivir porque el agua da hasta el pecho. Yo salí enferma”.

En el corregimiento La Sierpe, en el municipio de Majagual, Sucre, a medida que avanzan las horas sigue subiendo el nivel de la inundación. Las calles prácticamente están convertidas en ríos.

Julio César, damnificado, habla sobre la situación por la que atraviesa él y su familia: “Está bien crítica, porque no tenemos donde salir, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Estamos apurados porque esto está creciendo y está lloviendo. El agua se ha llevado toda la orilla del caserío. Estábamos haciendo el tambo y estamos grave”.

“Estamos viviendo el cuarto año de miseria de las inclemencias que nos trae con ello la ruptura de Cara de Gato nuevamente, con el crecimiento que tuvo el río Cauca. No tenemos palabras para describir la situación presente que tiene la región de La Mojana y el San Jorge en este momento”, expresó la damnificada Patricia Mejía.

Las pérdidas son millonarias para miles de campesinos que se quedaron sin cultivos. Ganaderos tratan de movilizar más de 120.000 cabezas de ganado de la zona de la inundación.

En la zona más de 250.000 personas sufren las consecuencias de fatales de la ruptura de Cara de Gato.

