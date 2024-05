ONU calificó como grave situación humanitaria la emergencia que se vive en La Mojana

Los afectados de la región de La Mojana piden que, de una vez por todas, lleguen las ayudas porque por la creciente del río Cauca se vio comprometido el sustento de muchas de las familias que están en la zona, partiendo de que la mayoría de ellos tienen cultivos de arroz.

Pero mientras el arroz da, ellos también cultivan otras cosas como plátano, aguacate y demás. Y en estos momentos los productos están bajo la creciente de río Cauca.

Ya han pasado 11 días desde que las corrientes del río Cauca empezaron a inundar grandes extensiones de tierra en La Mojana, la emergencia humanitaria se agrava y miles de familias enfrentan condiciones críticas.

“Estamos totalmente afectados con la salud y la economía. No tenemos el pan para comer porque el río Cauca ha acabado con todo”, afirma Néstor Ortiz, damnificado de La Mojana.

“Nosotros pedimos la condonación de los créditos porque nosotros años atrás habíamos perdido todo. Este año, con la dicha obra que estaba construida, hicimos más préstamos, más crédito que para recuperar y estamos más clavados. Qué tristeza, señor presidente, con nosotros los campesinos de La Mojana”, asegura Manuel Jiménez, agricultor damnificado.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, calificó la situación de La Mojana como crítica y aseguró que se necesita una respuesta urgente para los afectados.

“Bueno, la verdad es que estamos viviendo una situación crítica donde no podemos cultivar, donde no podemos tener nada porque absolutamente el río nos ha destruido todo y hemos quedado únicamente con las manos vacías. Aquí únicamente se oye el lamento y la tristeza de cada uno de nosotros”, dice otro damnificado.

Ya se reportan más de 60.000 hectáreas de cultivos arrasadas por la corriente y más de 15.000 familias damnificadas en ocho municipios.

Jonathan Garavito es otro de los habitantes que perdió cultivos y animales. “Hay gente en las carreteras viviendo, preparando su cambuche porque todo sigue aumentando y sigue creciendo la creciente”, cuenta.

Se estima que unas 150.000 cabezas de ganado están siendo evacuadas de las zonas afectadas por las inundaciones.

Por lo menos, dice el Pacto Social por la Mojana, más de 65.000 hectáreas de cultivo prácticamente están bajo las corrientes del río Cauca.

Así va la emergencia en el Sur de Bolívar

Ya son mil familias damnificadas por las inundaciones en San Jacinto del Cauca, al sur de Bolívar. Se han perdido más de 3.500 hectáreas de cultivo, principalmente arroz.

Los damnificados están pidiendo ayuda al Gobierno nacional. Aseguran que se están enfermando y que se está acabando la comida.

En camillas improvisadas son sacados de los cambuches los habitantes de San Jacinto del Cauca que se enferman y sufren por las inundaciones que se generaron por la ruptura del dique Caregato.

“Están trayendo rasquiña, epidemias como fiebre, dolor de estómago y el Gobierno nacional ni siquiera se ha pronunciado con una pastilla de ibuprofeno. Estamos graves”, asegura uno de los damnificados.

Solo en este municipio las inundaciones han dejado más de 1.000 familias damnificadas y 3.500 hectáreas de cultivos perdidos.

“Estamos inundados, no tenemos comida, estamos ahogados. No hay plástico, no tengo donde dormir, donde vivir y todo lo que teníamos prácticamente lo perdimos todo”, dice otro damnificado.

La Alcaldía de San Jacinto del Cauca informó que las familias afectadas fueron llevadas a las partes más altas.

La Gobernación de Bolívar tiene en la zona dos máquinas trabajando y coordina la entrega de ayudas para los damnificados.

Gobierno anuncia acciones para ayudar a los damnificados

El presidente Gustavo Petro ha hablado de la situación de La Mojana e impartió instrucciones precisas a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. Un plan que tiene que ser ejecutado inmediatamente, que contempla la reubicación de las familias que perdieron sus cultivos, su economía y sus animales, y priorizar la vida.

“También depende de esto situaciones climáticas que hoy estamos viviendo y que vamos a seguir afrontando. Hablo en particular de la región de La Mojana. El presidente ha dado la orden y no se va a perder ni una sola vida por situaciones de las inundaciones, porque son totalmente prevenibles”, manifiesta la ministra Mojica.

“Tenemos la información para saber cómo van a avanzar esas inundaciones. No puede morir nadie por esta situación. Tenemos que reubicar de manera acelerada, aplicando mecanismos de acceso a tierras y para eso tenemos que reforzar equipos y hacer mayor presencia de todos nosotros en estas zonas”, finaliza la ministra de Agricultura.

