En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
SELECCIÓN COLOMBIA
JUAN MANUEL SANTOS
ÁLVARO URIBE
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Abatido por Fuerzas Militares alias Marlon, jefe de las disidencias de 'Iván Mordisco' en Cauca

Abatido por Fuerzas Militares alias Marlon, jefe de las disidencias de 'Iván Mordisco' en Cauca

En su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó el operativo. "Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia", afirmó.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
Comparta en:
Alias Marlon.jpg
Alias Marlon.
Suministrada

Fuerzas Militares de Colombia dieron de baja en las últimas horas a Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, quien es considerado el principal cabecilla de las disidencias de las extintas Farc al mando de alias Iván Mordisco en el departamento de Cauca. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó la noticia. "El jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al Gobierno y matado a los indígenas y caucanos en general,alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate", escribió el jefe de Estado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Petro calificó el operativo como "el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia". Y añadió que "por el número de fusiles y personas presas y niños liberados ya la estructura en el Cauca de esta organización ha sido derrotada".

Últimas Noticias

Accidente de volqueta en Medellín deja cuatro heridos: vehículo terminó incrustado en una vivienda
COLOMBIA

Accidente de volqueta en Medellín deja cuatro heridos: vehículo terminó incrustado en una vivienda

Pico y placa en Bogotá del 22 al 26 de junio de 2026: horarios y restricciones
BOGOTÁ

Así va el pico y placa en Bogotá del 22 al 26 de junio de 2026: multa por no cumplir la medida

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Disidencias de las FARC

Alias Iván Mordisco

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad