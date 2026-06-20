Abatido por Fuerzas Militares alias Marlon, jefe de las disidencias de 'Iván Mordisco' en Cauca

Fuerzas Militares de Colombia dieron de baja en las últimas horas a Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, quien es considerado el principal cabecilla de las disidencias de las extintas Farc al mando de alias Iván Mordisco en el departamento de Cauca. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó la noticia. "El jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al Gobierno y matado a los indígenas y caucanos en general,alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate", escribió el jefe de Estado.

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Petro calificó el operativo como "el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia". Y añadió que "por el número de fusiles y personas presas y niños liberados ya la estructura en el Cauca de esta organización ha sido derrotada".

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