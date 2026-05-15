¿Seguirá el calor extremo en Colombia? Así será el clima del 16 al 18 de mayo de 2026, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del estado del tiempo para el fin de semana comprendido entre el viernes 15 y el lunes 18 de mayo de 2026. El informe advierte que varias regiones del país registrarán cambios en las condiciones climáticas, con predominio de lluvias durante el sábado y una reducción gradual hacia el cierre del puente festivo.



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De manera general, el reporte indica un aumento de la nubosidad y de los acumulados de precipitación en buena parte del territorio nacional, especialmente en zonas del occidente y oriente.



Viernes: incremento de nubosidad y lluvias en la tarde

Para el viernes 15 de mayo, el Ideam prevé un incremento progresivo de la nubosidad en gran parte del país, con lluvias que se concentrarán principalmente en horas de la tarde y la noche. Las lluvias se presentarán con mayor intensidad en regiones como la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico, así como en departamentos de la región Andina. Entre las zonas con mayores probabilidades de lluvias moderadas a fuertes se encuentran Amazonas, Caquetá, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Santander.

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En el Caribe, las lluvias serán más dispersas y de menor intensidad, afectando principalmente sectores del sur de Córdoba y Bolívar, además de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mientras tanto, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá condiciones secas con nubosidad variable.



Sábado: el día con mayor intensidad de lluvias

El sábado 16 de mayo será el día con mayor intensidad de lluvias durante el fin de semana. Según el Ideam, se espera un incremento significativo de los acumulados de precipitación en la mayor parte del territorio nacional. Las lluvias moderadas a fuertes se concentrarán en regiones como la Amazonía y la Orinoquía, además del Pacífico y sectores del centro del país. Departamentos como Guaviare, Guainía, Vichada, Arauca, Casanare, Meta, Antioquia, Caldas, Risaralda, Boyacá y Santander estarán entre los más afectados.

En la región Caribe también se prevé un aumento de la nubosidad frente al viernes, con lluvias moderadas a localmente fuertes en zonas del sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En San Andrés y Providencia se esperan lloviznas dispersas. Este panorama convierte al sábado en el día con mayor probabilidad de lluvias generalizadas, con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas en distintas zonas del país.



Domingo: disminución gradual de las precipitaciones

Para el domingo 17 de mayo, el informe señala una reducción relativa en la nubosidad y en la intensidad de las lluvias, especialmente en el centro y occidente del país. Sin embargo, todavía se prevén precipitaciones durante la tarde en algunas regiones, principalmente en departamentos como Amazonas, Putumayo, Caquetá, Arauca, Nariño, Chocó, Risaralda, Antioquia y Santander.



En el Caribe, el comportamiento será distinto, con predominio de condiciones secas y cielos parcialmente nublados, aunque no se descartan lluvias ligeras en sectores aislados del centro y sur. El archipiélago de San Andrés mantendrá tiempo seco con nubosidad variable.



Lunes: tendencia a la estabilidad en varias regiones

El lunes 18 de mayo, festivo en Colombia, mostrará una tendencia hacia la disminución de la nubosidad y de las precipitaciones en gran parte del país. No obstante, se mantendrán lluvias moderadas en horas de la tarde en departamentos de la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico, así como en sectores de la región Andina, especialmente en Antioquia, Santander, Chocó y el Eje Cafetero.



En la región Caribe podrían presentarse precipitaciones moderadas en zonas del sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, mientras que San Andrés continuará con condiciones secas.

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El Ideam también advierte sobre la persistencia de altas temperaturas en varias zonas del país, principalmente en el centro y norte de la región Caribe, el archipiélago de San Andrés, el oriente de la Orinoquía y los valles interandinos. Durante el inicio del fin de semana se podría presentar un leve descenso en la sensación térmica en algunas regiones, pero se espera un nuevo aumento de las temperaturas entre el domingo y el lunes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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