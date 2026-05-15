Temblor de 4.2 en zona fronteriza con Colombia: se sintió fuerte en La Guajira y Cesar; epicentro

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en la tarde de este viernes 15 de mayo de 2026 en territorio venezolano, muy cerca de la frontera con Colombia, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se sintió en varios municipios del departamento de La Guajira y también en zonas del Cesar.



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Según la entidad, el evento sísmico ocurrió a las 6:21 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a los 30 kilómetros, lo que explica por qué fue percibido por la población en regiones cercanas al epicentro.

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Epicentro del temblor en zona fronteriza con Colombia

El SGC precisó que el temblor tuvo como punto de origen las coordenadas 10.72° de latitud y -72.60° de longitud, en territorio de Venezuela, a pocos kilómetros del límite con Colombia. El evento fue analizado con un total de 44 estaciones sísmicas y cuenta con un estatus manual, lo que indica que fue revisado por especialistas.

El informe técnico también señala un valor de RMS de 0.6 segundos y un “gap” de 102 grados, parámetros que permiten establecer la calidad del cálculo del evento sísmico. Dentro de los municipios colombianos más cercanos al epicentro se encuentran Fonseca, a 33 kilómetros; Barrancas, a 34 kilómetros; y El Molino, a 36 kilómetros, todos en el departamento de La Guajira.



Temblor se sintió con fuerza en La Guajira y Cesar

Habitantes de distintas zonas del norte del país reportaron haber sentido el movimiento de manera clara. En municipios de La Guajira, especialmente en el sur del departamento, se percibió este movimiento telúrico. En departamentos como el Cesar también hubo reportes de percepción, como por ejemplo en Valledupar. La característica superficial del sismo contribuyó a que la onda sísmica se sintiera con mayor facilidad en superficie, incluso con una magnitud moderada.



¿Qué significa que sea un sismo superficial?

Según el Servicio Geológico Colombiano, los sismos superficiales, como el registrado en esta ocasión, ocurren a menos de 30 kilómetros de profundidad. Este tipo de movimientos tiende a ser más perceptible para las personas, incluso cuando la magnitud no es alta, debido a que la energía se disipa en una distancia menor antes de llegar a la superficie. En contraste, los sismos profundos, aunque pueden alcanzar magnitudes mayores, suelen sentirse menos en áreas alejadas del epicentro.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL