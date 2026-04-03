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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Martín Elías Jr. le dedicó un mensaje a su fallecido padre, quien murió un Viernes Santo hace 9 años

Martín Elías Jr. le dedicó un mensaje a su fallecido padre, quien murió un Viernes Santo hace 9 años

El cantante de música vallenata Martín Elías (1990-2017), hijo de la leyenda Diomedes Díaz, falleció un Viernes Santo. Su hijo compartió un emotivo mensaje nueve años después de la trágica muerte.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Martín Elías Jr. le dedicó un mensaje a su fallecido padre, quien murió un Viernes Santo hace 9 años
Martín Elías Jr. siguió el camino de su familia en la música vallenata.
Redes sociales/Colprensa

El Viernes Santo de 2017, que fue un 14 de abril, falleció el cantante de música vallenata Martín Elías, hijo de la leyenda de la música Diomedes Díaz (1957-2013). El músico de 26 años murió luego de ser víctima de un grave accidente de tránsito mientras se movilizaba en una carretera entre los municipios de Lorica y San Onofre.

Según las autoridades de tránsito, el exceso de velocidad y el mal estado de la vía fue lo que ocasionó el fatal accidente en la vía. La camioneta en la que iba Martín Elías circulaba a más de 150 km/h y, a la altura de una zona con baches, el conductor perdió el control del vehículo, este dio varias vueltas en el aire y terminó chocando contra un árbol.

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Martín Elías Díaz Acosta, conocido artísticamente como Martín Elías, fue una de las voces más prometedoras del vallenato. Nacido en Valledupar en 1990 e hijo del legendario Diomedes Díaz, creció rodeado por el folclor que definiría su vida y su carrera. Desde muy joven mostró un talento excepcional para el canto y una capacidad única para conectar con el público, lo que lo llevó a consolidarse como uno de los máximos exponentes de la llamada “nueva ola del vallenato”.

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Durante su trayectoria, Martín Elías lanzó álbumes emblemáticos como 'El terremoto musical' (2011) e 'Imparables' (2015), que incluyeron éxitos como 'El látigo', 'Cancelada de mi vida' y '10 razones para amarte'. Su música trascendió fronteras y llevó el vallenato a escenarios internacionales, logrando que miles de jóvenes volvieran a enamorarse del género. Más allá de su herencia familiar, supo construir su propia identidad artística, convirtiéndose en símbolo de renovación y autenticidad dentro del vallenato. Su hijo, Martín Elías Jr, que tenía 9 años cuando su padre falleció, se ha ido adentrando en la música de su familia.

El mensaje de Martín Elías Jr. a su padre, 9 años después de su muerte

El joven cantante vallenato Martín Elías Jr. compartió un breve mensaje en sus redes sociales este Viernes Santo, ya que su padre murió también en esta fecha religiosa, pero que en 2017 fue un 14 de abril. "Por siempre en mi corazón, mi héroe. Eres todo", se lee en una publicación en su cuenta de Instagram.

Junior también compartió varias fotografía en las que se ve con su madre, quien murió cuando él solo tenía 9 años. "Te amaré por siempre", se lee en otras de las publicaciones compartidas por el joven que ya tiene la mayoría de edad, ha lanzado trabajos discográficos y se prepara para lanzar un nuevo video musical, siguió la tradición musical de su familia.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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