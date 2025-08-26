Dos puentes vehiculares serán demolidos en importantes vías de Bogotá pronto: ¿de cuáles se trata?

La construcción de la nueva Calle 13, un conocido megaproyecto que se adelanta en Bogotá, cambiará por completo este conocido corredor vial, el cual se ha visto muy afectado por su alto tráfico y los largos trancones que suelen presentarse.

Actualmente, dos lotes de este proyecto se encuentran en fase de preconstrucción, mientras que los otros cuatro que integran el plan aún se encuentran en etapas iniciales. El primer lote corresponde, según información de la Alcaldía de Bogotá, a la intersección a desnivel de Puente Aranda, en la que confluyen la avenida Centenario o calle 13, la carrera 50, la avenida de Las Américas, la avenida Colón y la avenida de los Comuneros.

Este primer lote, que ya se encuentra en avanzado estado, pretende implosionar dos conocidos puentes de la ciudad, acción que podría llevarse a cabo en los próximos meses. Se trata entonces de los puentes de la avenida Las Américas con carrera 13 y de la calle 13 con carrera 50. Noticias Caracol se comunicó con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad que dio a conocer que, aunque se prevé que la implosión ocurra en los próximos meses, aún hace falta un paso clave, por lo que la fecha oficial de esta implosión sigue siendo desconocida.



Y es que todavía se trabaja en contar con todo lo necesario para hacer la respectiva implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), fundamental para llegar al paso de la demolición correspondiente. "Actualmente se está alistando todo lo necesario para la implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) de alto impacto que se necesita para poder adelantar el procedimiento, que, se espera activar en septiembre", dijo la entidad.



Una vez se active este PMT, el contratista solicitó, como mínimo, un plazo de cuatro semanas para que se lleve a cargo la implosión. "Después de implementar el PMT, el contratista solicitó al menos 4 semanas para realizar la implosión, que será coordinada con entidades distritales, empresas de servicios públicos y organismos de seguridad. Cuando se defina la fecha exacta será comunicada oficialmente a la ciudadanía", dijo el IDU a este medio digital.



Así será la transformación de la Calle 13: más carriles, estaciones y beneficios para millones

La calle 13, uno de los corredores más transitados del occidente de Bogotá, se encuentra en plena transformación con un ambicioso proyecto de infraestructura vial que promete revolucionar la movilidad en la ciudad. Esta intervención contempla la construcción de una vía de diez carriles: ocho de ellos serán mixtos (cuatro por cada sentido), y los dos restantes serán exclusivos para el transporte público masivo. Además, el proyecto incluye la instalación de 14 estaciones de Transmilenio, entre ellas una estación cabecera y un moderno patio taller para el mantenimiento y operación de los buses.



Distribución por tramos

La obra se divide estratégicamente en siete sectores o "lotes", cada uno con características y retos específicos:



Lote 1: Corresponde a la construcción de una intersección a desnivel en el sector de Puente Aranda . Este nodo conecta importantes vías como la Calle 13, la Carrera 50, la Avenida de Las Américas, la Avenida Colón y la Avenida de los Comuneros.

. Este nodo conecta importantes vías como la Calle 13, la Carrera 50, la Avenida de Las Américas, la Avenida Colón y la Avenida de los Comuneros. Lote 2: Comprende el tramo entre la Carrera 55 y la Carrera 69F.

Lote 3: Se extiende desde la Carrera 69F hasta la intersección oriental con la Avenida Ciudad de Cali .

. Lote 4: Abarca desde esa intersección hasta la Carrera 100.

Lote 5: Inicia en la Carrera 100 y continúa hasta la Carrera 126.

Lote 6: Cubre el tramo entre la Carrera 126 y el límite del Distrito.

Lote 7: Contempla la construcción del patio taller donde se albergarán los vehículos del sistema.

Impacto y beneficiarios

Esta megaobra mejorará los tiempos de desplazamiento de manera considerable para cerca de 9 millones de personas, gracias a un diseño más amplio, moderno y ordenado. La implementación del sistema de transporte BRT desde el límite occidental de Bogotá hasta conectar con la Troncal Américas facilitará la conexión entre zonas periféricas y el centro de la ciudad.

Además del beneficio metropolitano, se estima que más de 267.000 personas serán impactadas directamente en 10 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), ubicadas en las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda. Entre ellas se encuentran sectores como Granjas de Techo, Zona Franca, Castilla, Tintal Norte y Puente Aranda, zonas que históricamente han enfrentado desafíos importantes en materia de movilidad.

Según el Distrito, el nuevo perfil vial de la Calle 13 no solo aliviará el tráfico y reducirá los tiempos de viaje, sino que también representa un paso hacia una ciudad más sostenible, con un transporte público más eficiente y accesible. La obra, al integrar infraestructura moderna con sistemas de transporte de alta capacidad, marca un hito en la transformación urbana de la capital.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO