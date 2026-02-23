Adiós al pasaporte colombiano tradicional: ¿quiénes deben cambiarlo por el nuevo diseño?

A partir del 1 de abril de 2026, el gobierno colombiano introducirá un nuevo diseño de pasaporte nacional, resultado de un proceso coordinado entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. Así lo confirmó Gustavo Petro en diferentes ruedas de prensa, donde indicó que "es hermoso" y que, además, "es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Pasó ya por todas las entidades calificadoras internacionales, ya pasó los exámenes, que eran demorados".

Según el anuncio, las personas que tramiten el documento por primera vez o deban renovarlo recibirán automáticamente la nueva versión desde el 1 de abril de este año. Según lo indicado por el Gobierno, la infraestructura ya se encuentra en fase final de preparación y se proyecta que durante los primeros meses se entreguen decenas de miles de pasaportes bajo el nuevo esquema.

"Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de toda la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas", confirmó Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, la ministra de Relaciones Exteriores. "Decían que no íbamos a poder hacerlo", expresó el presidente ante varios manifestantes en la Plaza de Bolívar, al mostrar el nuevo documento, con el que los colombianos pueden salir del país.



¿Quiénes recibirán el nuevo modelo de pasaporte?

A partir del 1 de abril de 2026, el nuevo diseño será entregado en los siguientes casos:



Personas que soliciten el pasaporte por primera vez.

Ciudadanos cuyo documento esté vencido.

Quienes deban renovarlo por pérdida, robo, deterioro o por no tener más páginas disponibles para sellos migratorios.

No habrá un proceso masivo de sustitución ni convocatorias para reemplazar el documento actual antes de su vencimiento, y el cambio se hará de manera progresiva conforme los usuarios realicen sus trámites habituales. "El viejito mío lo llevo todavía si le ponen visas y cuando se necesite renovar o tener por primera vez ya está este pasaporte disponible", explicó Gustavo Petro en una rueda de prensa.



El presidente también aseguró que el cuadernillo que ahora se producirá "debe ser llevado con orgullo para los nuevos". Insistió en que el nuevo pasaporte "se hará en Colombia completamente. Las máquinas con que se hace esto no son cualquiera, están ya en Colombia". El mandato vigente de la autoridad migratoria también aconseja que, en la medida de lo posible, se inicie el trámite de renovación con unos seis meses de antelación a la fecha de vencimiento.



¿Cómo será el nuevo pasaporte colombiano?

El Gobierno ha explicado que este nuevo pasaporte colombiano incluye tecnología de seguridad más avanzada. Entre las mejoras se destaca la incorporación de una hoja de datos elaborada en policarbonato - un material más durable - y un chip que almacenará información biométrica, con el fin de reforzar la autenticación del portador y cumplir con estándares internacionales.

En términos de diseño, el nuevo documento mostrará una serie de imágenes que reflejan elementos culturales y naturales del país, como paisajes representativos, escenas cotidianas y figuras simbólicas. Durante el acto de presentación de este nuevo pasaporte, el presidente de la República subrayó que no se trata únicamente de una actualización visual, sino de un proceso que además incluye la transferencia de la producción del documento al Estado colombiano, a través de la Imprenta Nacional, en colaboración con expertos internacionales.

El presidente Petro contó a los presentes en la Plaza de Bolívar que el nuevo pasaporte "es hermoso. Tiene mariposas amarillas, vacas les digo yo, guitarras y tiples, coco, pescadores, tiene el pueblo de Colombia aquí en sus dibujos, en sus páginas".

"El papel, que es más grueso que el que nosotros tenemos, este es más delgado, es la clave del asunto", aseguró, y cuestionó a la Registraduría Nacional porque contrató a la empresa que antes tenía a cargo la impresión de los pasaportes, Thomas Greg & Sons, para la producción de cédulas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co