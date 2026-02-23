Desaparición de Diana Ospina en Bogotá: se revelan videos claves de cámaras de seguridad

No hay rastro de Diana Ospina, una mujer de 35 años de edad que en la madrugada de este domingo tomó un taxi al salir de una discoteca en Chapinero, en Bogotá, y a quien minutos despúes, según su familia, le desocuparon sus cuentas bancarias. Noticias caracol tiene en su poder el último video en el que se ve a Diana saliendo de Theatron, la discoteca donde pasó esa noche, en compañía de una mujer antes de abordar el taxi.



Se trata de un video que deja ver a Diana cuando salió con una amiga de la discoteca ubicada en Chapinero minutos antes de desaparecer cuando abordó el taxi. Las dosmujeres caminan por el andén y poco después se despiden. La amiga de Diana aborda el vehículo que había pedido y a ella se le observa mirar reiterdamente su celular. Poco después, Diana aparece en otra imagen al lado del taxi que decidió abordar porque no llegó el carro solicitado a través de una aplicación móvil.

#LOÚLTIMO | Se conocieron videos clave en la búsqueda de Diana Ospina, mujer que está desaparecida desde el pasado sábado al salir de una discoteca en el sector de Chapinero.



Diana, se ve en la grabación de cámara de seguridad, habla con el conductor y segundos despúes se sube a la parte de atrás. Hoy esa imagen es fundamental en la investigación. Las autoridades ya identificaron plenamente el vehículo y establecieron que tiene cinco multas de tránsito. La más reciente de junio de 2025 a un conductor por no portar su licencia y cuyo registro en el RUNT no arroja copia de certificados médicos.



Diana ya completa más de 40 horas desaparecida. Su última comunicación con la familia se produjo cuando ya estaba en el taxi que abordó en la madrugada del domingo. Así lo relató en entrevista con Noticias Caracol En vivo Stefanía Acosta Ospina, sobrina de Diana Ospina. "Puede enviar un mensaje de texto diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba a cinco minutos de la casa pero le temblaba la voz. No sabemos si ella ya sabía que estaba en riesgo y después ella nunca apareció", contó la sobrina de la mujer desaparecida.



Además, horas después, el mismo domingo, empezaron a registrarse movimientos en sus cuentas bancarias. "Información que tenemos es que los movimientos de cuentas bancarias desde ese mismo domingo y unos movimientos del día de hoy (este lunes) intentando hacer unos movimientos, por eso estamos muy atentos con la Fiscalía, la Policía".

Este lunes, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se pronunció sobre el caso y confirmó que unidades especializadas están al frente de la búsqueda. "Está trabajando el Gaula de la ciudad con la familia recolectando información, haciendo una búsqueda activa. Estamos haciendo cruce de formación técnica", afirmó.

Por ahora, una de las hipótesis que cobra fuerza es la de un posible paseo millonario.

También se pronunció Theatron, la discoteca donde estuvo la noche del sábado y madrugada del domingo. El comunicado detalla que han colaborado con el Gaula y con las autoridades mediante la entrega de los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento.

"Hemos entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 Bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi", se lee en el comunicado de la discoteca.

