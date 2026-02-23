Sobrina de mujer desaparecida en Bogotá da detalles: retiros millonarios y publicaciones en redes

La desaparición de Diana Lorena Ospina, de 46 años, tras abordar un taxi en la localidad de Chapinero luego de salir de la discoteca Theatron, mantiene en vilo a su familia, que continúa buscando respuestas mientras surgen nuevos detalles sobre lo ocurrido en la madrugada del domingo 22 de febrero.



La sobrina de la mujer, Stefanía Acosta Ospina, entregó un testimonio para Noticias Caracol en vivo, en el que reveló información clave sobre los últimos momentos conocidos, presuntos retiros millonarios de sus cuentas bancarias y el vehículo que habría tomado.

Según relató la familiar, Diana había salido a compartir con dos personas y, hacia las dos de la mañana, abandonó el establecimiento para regresar a su vivienda. “Mi tía se dirigió hasta la discoteca Theatron con dos personas y tipo 2 de la mañana salieron del establecimiento”, explicó. Posteriormente, intentó solicitar un servicio por aplicación, pero este fue cancelado, por lo que se vio obligada a tomar un taxi en la calle.



La joven detalló que, una vez dentro del vehículo, su tía logró comunicarse con una amiga. “Pudo enviar un mensaje de texto e diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba 5 minutos de la casa, pero se le temblaba la voz. Entonces, no sabemos si ella ya sabía que estaba en riesgo y después ella nunca apareció”, narró.



El testimonio indica que el último contacto directo ocurrió durante ese trayecto. Al día siguiente, la familia empezó a preocuparse al no tener noticias de ella. “Desde las 11 de la mañana le empecé a escribir, ‘Tía, ¿cómo estás?’ (…) y no aparecía en ninguna parte. Entonces, por eso fue que le dije a mi mamá que fuera”, recordó.

Cuando ingresaron al apartamento encontraron que las luces seguían encendidas y que no había rastro de la mujer, lo que reforzó la sospecha de que nunca regresó a su vivienda.

La sobrina también enfatizó que la desaparición resulta atípica, teniendo en cuenta las rutinas y responsabilidades de Diana. “Ella nunca se desaparece de esta manera. (…) Ella ama a sus animales. Ella tiene una gatica con leucemia y tenía que llegar sí o sí a aplicarle su medicamento. Ella no llegó, no apareció”, afirmó, al tiempo que insistió en que su tía tenía compromisos importantes al día siguiente, lo que descarta que se haya ausentado voluntariamente.

Uno de los elementos que más inquieta a los familiares es la manipulación del teléfono celular tras la desaparición. La joven explicó que pudieron acceder al computador personal de Diana y allí observaron cambios en la conversación de WhatsApp, en la que justamente la mujer habría enviado la foto de las placas del taxi.

“Cuando nos metimos a esa conversación, ese mensaje ya decía eliminado para todos. Quiere decir que la persona que la tenga retenida, pues debe ser la persona que estaba conduciendo el taxi, no sé, la escuchó decir eso y eliminó el mensaje para que claramente nosotros no tuviéramos información”, manifestó.

A la par, señaló que se habría difundido una publicación falsa en redes sociales desde la cuenta de su tía. “En su teléfono abrieron Instagram y hicieron una historia diciendo (…) que ella había botado su teléfono en un Uber y que iba a dirigirse ayer directamente a Claro. Eso es totalmente falso. Eso ella nunca lo haría. Lo primero que haría sería contactarnos”, sostuvo.



Millonarios retiros de su cuenta bancaria

El caso ha tomado un giro aún más preocupante cuando la familia detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias de la desaparecida. “Desafortunadamente, mi tía ese día salió con la tarjeta de Davivienda y le hicieron prácticamente 13 retiros en donde sacaron casi 40 millones de pesos”, reveló Stefanía, quien añadió que también recibieron llamadas extorsivas en las que aseguraban tener a Diana.

“Nos llamaron (…) y nos dijeron que la tenían y que nos la iban a entregar, pero que no hiciéramos la consignación. Nos pidieron 10 millones, después nos bajaron a 5. Le dijimos que solo teníamos 2,500,000 y nos dijeron que nos la iban a entregar en un CAI (…) pero ayer me robaron 2,500,000 y ella no apareció en ninguna parte”, contó, señalando que posteriormente identificaron que se trataba de una modalidad de estafa y que continúan las llamadas con intenciones de continuar con más estafas.

Pese a la incertidumbre, la familia reconoce el acompañamiento institucional, por parte de la Alcaldía y la Polícia en el proceso de búsqueda. “Debo de resaltar que la policía se ha portado muy bien, hemos tenido mucho acompañamiento (…) pero no hemos podido tener información concreta, no hemos tenido una prueba de vida de mi tía”, expresó la sobrina.

En medio del dolor, la joven hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar en la búsqueda. “Que si por favor la llegan a ver en la calle, que se pongan la mano en el corazón como si fuera un familiar de ustedes. (…) la queremos con nosotros y la queremos viva”, imploró, al advertir que el mayor temor es no saber en qué condiciones se encuentra.

Finalmente, el caso cuenta con un registro audiovisual que sería determinante. “Sí, esa es la ayuda que hizo Teatrón”, dijo al referirse al video en el que se observa a Diana subiendo a un taxi tras salir del establecimiento.

Sobre este punto, la discoteca Theatron indicó en un comunicado que entregó a las autoridades los videos de sus cámaras de seguridad, en los que se ve a Diana Ospina salir del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga y posteriormente dirigirse hacia la calle 58 bis con carrera décima, donde aborda un taxi, último registro conocido antes de su desaparición.

