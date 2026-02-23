Primeras imágenes de Diana Ospina: aparece a salvo tras ser hallada con vida en Choachí

Las primeras imágenes conocidas de Diana Lorena Ospina muestran a la mujer acompañada de personas cercanas y en aparente estado de shock, pero a salvo, tras las horas de incertidumbre que rodearon su desaparición luego de abordar un taxi en la ciudad. El material visual comenzó a circular después de que se confirmara que fue hallada en la vía que conduce hacia Choachí, municipio de Cundinamarca.

LO ÚLTIMO: (Encuentran con vida a Diana Ospina, mujer que había desaparecido tras salir de bar en Bogotá)

En los registros, la mujer aparece visiblemente afectada, rodeada de lo que serían seres queridos que la asisten, fuera de peligro. Aunque no se han revelado mayores detalles médicos ni oficiales sobre su estado de salud, las imágenes evidencian que fue encontrada con vida luego de varias horas sin conocerse su paradero.



El hallazgo se produjo en la vía a Choachí, luego de que la mujer fuera reportada como desaparecida tras salir de Theatron, bar en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la información oficial, Ospina llegó desorientada al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de esa carretera, donde fue atendida por uniformados de la Policía Metropolitana que de inmediato coordinaron su traslado para reunirse con sus familiares.



La confirmación del hallazgo fue dada a conocer por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien señaló que la mujer ya se encontraba con su familia y que avanzan las investigaciones para judicializar a los responsables.

Según se informó, “Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rapidamente. Pronto estarán tras las rejas”, afirmó.

El anuncio de su hallazgo se produce tras la difusión de videos que, según lo conocido por Noticias Caracol y Edward Porras el Ojo de la Noche, darían cuenta de que Ospina habría sido interceptada antes de descender del taxi en el que se movilizaba, cuando ya se encontraba cerca de la puerta de su vivienda.

En dichas grabaciones se observaría que dos hombres descienden de otro taxi que venía detrás del vehículo en el que ella se transportaba y la abordan, lo que configuraría el momento previo a su desaparición.

Las imágenes y el video difundido por el periodista Melquisedec Torres, muestran a la mujer visiblemente afectada y desorientada, lo que coincide con el estado en el que llegó al puesto policial en la vía a Choachí. Aunque se encontraba en shock, estaba consciente y fue puesta a disposición de personal médico y de sus familiares, quienes la acompañaron tras su recuperación inicial.

La noticia del hallazgo pone fin a varias horas de incertidumbre que se iniciaron cuando Ospina desapareció luego de salir de un establecimiento nocturno en Chapinero y tomar un taxi para regresar a su casa. Desde ese momento, familiares y autoridades desplegaron labores de búsqueda, mientras se analizaban comunicaciones, movimientos bancarios y registros de cámaras de seguridad que permitieran reconstruir su recorrido.

Los videos recientemente revelados consolidan la hipótesis preliminar de un posible “paseo millonario”, modalidad delictiva en la que la víctima es retenida y obligada a entregar dinero mediante transacciones bancarias o retiros en cajeros automáticos. Esta línea de investigación coincide con los reportes previos sobre movimientos financieros inusuales detectados tras su desaparición.

En dialogo con Noticias Caracol Stefanía Acosta Ospina, sobrina de la mujer, afirmó que la familia detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias de la desaparecida. “Desafortunadamente, mi tía ese día salió con la tarjeta de Davivienda y le hicieron prácticamente 13 retiros en donde sacaron casi 40 millones de pesos”, reveló Stefanía, quien añadió que también recibieron llamadas extorsivas en las que aseguraban tener a Diana.

“Nos llamaron (…) y nos dijeron que la tenían y que nos la iban a entregar, pero que no hiciéramos la consignación. Nos pidieron 10 millones, después nos bajaron a 5. Le dijimos que solo teníamos 2,500,000 y nos dijeron que nos la iban a entregar en un CAI (…) pero ayer me robaron 2,500,000 y ella no apareció en ninguna parte”, contó, señalando que posteriormente identificaron que se trataba de una modalidad de estafa y que continúan las llamadas con intenciones de continuar con más estafas.

Ahora, con Diana Ospina a salvo y reunida con su familia, el foco de las autoridades se centra en identificar y capturar a los responsables de los hechos, para esclarecer plenamente las circunstancias en las que fue interceptada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co