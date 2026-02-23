Video de violento robo a turista extranjera en Cartagena: señalado detenido sería menor de edad

En Cartagena, capital del departamento de Bolívar, una turista extranjera fue víctima de un violento atraco cuando transitaba por la nueva vía que conduce al Cerro de la Popa. Uno de los presuntos asaltantes fue detenido por las autoridades poco después del hurto.

Este caso se registró en el barrio Loma Fresca, en la nueva vía que recientemente fue inaugurada y que conduce al Cerro de la Popa. La mujer víctima del robo transitaba por ese sector cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. En medio del atraco se registró un violento forcejeo.



¿Qué se sabe de la persona detenida, presunto cómplice de robo a turista en Cartagena?

La Alcaldía de Cartagena ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita la captura de los presuntos responsables. Uno de ellos, dice la Policía Metropolitana de la ciudad, que ya fue ubicado. Se trata de un joven de 17 años que, al parecer, era la persona que conducía la motocicleta.



El joven aprehendido ya fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Cartagena en donde responderá para definir su situación judicial. Las autoridades también están buscando a la víctima, a la mujer extranjera, para que pueda poner la denuncia de manera formal y entregar mayor información que permita esclarecer lo sucedido.



"Con inmediatez la Policía Nacional apertura una noticia criminal por el delito de tentativa de hurto agravado y calificado por la violencia que este miserable ejerció contra esta dama totalmente indefensa. Aquí también es bueno solicitar mayor solidaridad a los ciudadanos. Claro, está bien que las cámaras, que filmen, para que sirva como elemento material probatorio como hoy es para la Fiscalía General de la Nación de absoluta importancia en el marco de la investigación. Pero, ¿por qué no llamar al 123?", dijo en unas declaraciones el general Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La nueva vía fue inaugurada el pasado sábado 24 de enero. Cuando la inauguraron, el alcalde Dumek Turbay dijo que también se iban a reforzar todas las estrategias de seguridad en la zona, aunque lamentablemente se registró este caso con la turista. Lo que dice la policía es que en ese sector hay tres patrullas de policía y también un servicio especial policial.

La administración de la ciudad aseguró que se están trabajando en otras estrategias para reforzar la seguridad en los diferentes sectores. Inicialmente lo que dice la Alcaldía de Cartagena es que los dos presuntos ladrones habrían sido identificados como alias Tirito y alias Douglas. (Lea: Apareció DJ Dever, artista cartagenero que estaba desaparecido: esto confirmó Policía de Cartagena).

