Incautan 20 celulares en centro de detención de Barrancabermeja por presunta red de extorsión

Un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército en el Centro de Detención Transitorio de Barrancabermeja, Santander, permitió incautar equipos de comunicación, tarjetas SIM y armas blancas por una presunta red de extorsión que habría operado desde el lugar. Se trata de un grupo denominado 'Los de la M', señalado por autoridades de utilizar medios de comunicación para contactar a personas desde el centro de detención y realizar exigencias económicas.



¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

Durante el procedimiento fueron incautados 20 teléfonos celulares, 23 cargadores, 18 armas blancas y 11 tarjetas SIM. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos análisis dentro de la investigación. Los equipos de comunicación serán revisados con el propósito de determinar si fueron utilizados para realizar llamadas o videollamadas relacionadas con las presuntas extorsiones. El análisis de los dispositivos también podría aportar información sobre contactos, comunicaciones y posibles movimientos de dinero asociados con la actividad investigada.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía y por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los integrantes de esta estructura habrían utilizado llamadas telefónicas y videollamadas para intimidar a sus víctimas. La información conocida dentro de la investigación señala que la organización podría obtener alrededor de 96 millones de pesos al mes mediante este tipo de cobros. El dinero presuntamente recaudado habría sido utilizado para sostener otras actividades delictivas atribuidas al grupo.

Entre las conductas que estarían relacionadas con el destino de estos recursos aparecen homicidios, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes.



Capturan en Barrancabermeja a alias ‘Edwin’, señalado de integrar 'Los de la M'

La Policía Nacional en el Departamento de Policía Magdalena Medio capturó a un hombre conocido con el alias de 'Edwin', quien es señalado de pertenecer a la estructura delincuencial denominada 'Los de la M’' y de estar relacionado, presuntamente, con varios hechos violentos registrados en Barrancabermeja durante los últimos dos años. El procedimiento se llevó a cabo mediante una orden judicial en el barrio Las Malvinas Altas, ubicado en la comuna 5 del municipio.



El detenido es requerido por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, luego de que los investigadores recopilaran elementos que, según la Policía, permitirían establecer su posible relación con cuatro asesinatos ocurridos entre 2025 y 2026. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los casos investigados estarían vinculados con enfrentamientos y disputas dentro de organizaciones dedicadas a actividades ilegales en diferentes sectores de Barrancabermeja.



Uno de los episodios que hace parte del proceso investigativo ocurrió el 19 de octubre de 2025. En esa fecha, dos personas murieron y otra resultó herida en un hecho que posteriormente quedó incorporado a las pesquisas adelantadas por las autoridades. La Policía indicó que este caso, junto con otros tres homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, permitió avanzar en la identificación de personas que presuntamente tendrían algún grado de participación dentro de la estructura delincuencial.

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Los investigadores sostienen que alias ‘Edwin’ llevaría aproximadamente ocho años vinculado a actividades delictivas. Durante ese tiempo, presuntamente habría desarrollado diferentes tareas dentro de la organización hasta llegar a desempeñar funciones relacionadas con la ejecución de homicidios. Además de su posible participación en hechos violentos, las autoridades investigan si el detenido habría intervenido en acciones destinadas a mantener el control de determinados sectores de Barrancabermeja.

Después de concretarse la captura, alias ‘Edwin’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso judicial correspondiente. Posteriormente, durante las audiencias preliminares, un juez de la República ordenó que el detenido permaneciera bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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