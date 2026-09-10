Accidente de bus escolar en Sucre: dos estudiantes en UCI y revelan la que sería la causa

Un grave accidente de tránsito ocurrió el miércoles 9 de septiembre en el departamento de Sucre, específicamente en zona cercana con el municipio de Morroa. El siniestro vial se dio entre un vehículo de transporte escolar y una volqueta. El más reciente reporte de las autoridades indica que dos personas fallecieron y 35 estudiantes resultaron afectados por el siniestro.



El Ministerio de Educación, con información de la Gobernación de Sucre, indica que el accidente ocurrió cuando los estudiantes regresaban a sus hogares en el municipio de Morroa, corregimiento de El Yeso. "Fallecieron una estudiante y el conductor del vehículo, y 35 estudiantes resultaron afectados luego de finalizar la jornada escolar. La Gobernación activó de inmediato su plan de atención y trasladó a los estudiantes heridos a los centros de salud más cercanos", aseguró la cartera.



¿Qué se sabe de la causa del grave accidente de tránsito?

La investigación realizada por la Secretaría de Educación de Morroa lleva a que el grave accidente de tránsito fue ocasionado por una falla mecánica del vehículo escolar. "El reporte señala que este cumplía con las revisiones técnico-mecánicas y contaba con los seguros reglamentarios", añadió el ministerio. Según el reporte del rector de la institución educativa a la que pertenecen los estudiantes, Alfredo Samur Chamorro, 18 estudiantes fueron dados de alta en la tarde del mismo miércoles 9 de septiembre.

Además, revelaron que dos estudiantes se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Otros 10 estudiantes permanecen hospitalizados en observación sin lesiones graves. "La Gobernación de Sucre y la Secretaría de Educación realizan hoy una jornada de atención en Morroa, con la participación de un equipo psicosocial, para acompañar a los estudiantes, las familias y la comunidad educativa. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional establecerá acciones de contingencia bajo la Estrategia de Escuela Itinerante para los estudiantes afectados", añadió la cartera.