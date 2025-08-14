Falleció Alejandra Gómez, periodista y presentadora: ¿qué se sabe de su muerte a los 43 años?

La presentadora Alejandra Gómez falleció a los 43 años. "Hoy nos despedimos de Alejandra Gómez, una amiga de la casa que con su carisma, sonrisa y calidad humana dejó huella en cada uno de nosotros. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias", se lee en un comunicado del programa Mañana Express del Canal RCN, donde trabajaba la periodista.

"Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando", agregaron en el texto.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL