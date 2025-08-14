Publicidad

Falleció Alejandra Gómez, periodista y presentadora: ¿qué se sabe de su muerte a los 43 años?

Falleció Alejandra Gómez, periodista y presentadora: ¿qué se sabe de su muerte a los 43 años?

La periodista y presentadora Alejandra Gómez murió recientemente, según confirmó el medio de televisión para el cual trabajaba. Estos se sabe de su muerte.

Falleció Alejandra Gómez, periodista y presentadora: ¿qué se sabe de su muerte a los 43 años?
Alejandra Gómez había trabajado en varios medios televisivos.
Instagram: alejagomezq
Por: Mateo Medina Escobar
|
Actualizado: agosto 14, 2025 11:15 a. m.

La presentadora Alejandra Gómez falleció a los 43 años. "Hoy nos despedimos de Alejandra Gómez, una amiga de la casa que con su carisma, sonrisa y calidad humana dejó huella en cada uno de nosotros. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias", se lee en un comunicado del programa Mañana Express del Canal RCN, donde trabajaba la periodista.

"Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando", agregaron en el texto.

Noticia en desarrollo...

