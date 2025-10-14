En vivo
Mujer con casa por cárcel fue hallada de rumba en un bar de Suba: fue condenada por crimen violento

Las autoridades de la ciudad, en un megatoma realizada este fin de semana en la localidad de Suba, lograron detener a una mujer que tenía medida de casa por cárcel, pero se encontraba departiendo en un bar.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 14 de oct, 2025
La mujer se escondió en un baño del bar.
Secretaría de Seguridad de Bogotá

