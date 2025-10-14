Mujer con casa por cárcel fue hallada de rumba en un bar de Suba: fue condenada por crimen violento

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo un operativo este fin de semana en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad. Durante el proceso, denominado como una megatoma, se dieron varios resultados, entre esos la captura de una mujer que tenía casa por cárcel.

La mujer se encontraba en un bar del barrio Tibabuyes Universal, cuando el Comando Élite y funcionarios de la Secretaría ingresaron al lugar. "La mujer fue al baño y se demoró varios minutos. Al notar su actitud sospechosa, integrantes del Comando Élite golpearon la puerta y le solicitaron salir, al realizar el registro, identificaron que la mujer tenía en el brazalete del Inpec", se lee en un comunicado del distrito.

¿Qué se sabe de mujer con casa por cárcel capturada en un bar?

De acuerdo con las autoridades, tras hallar que la mujer portaba un brazalete del Inpec se verificaron sus antecedentes. La mujer estaba pagando una condena de casa por cárcel por el delito de tentativa de homicidio. "Fue trasladada al CAI La Gaitana para determinar la sanción que interpondrán las autoridades correspondientes por violar la medida, un delito que se denomina ‘fuga de presos’", aseguraron.



Según el Código Penal, quien "se fugue estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses".

En otro de los bares del mismo barrio fue encontrada una menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas junto a una familiar. "Inicialmente, al llegar al establecimiento, la menor de edad presentó una cédula falsa, sin embargo, se logró determinar que la persona que aparecía en la foto no era ella y que tenía 17 años de edad (...) Se impuso un comparendo a la menor de edad bajo el artículo 39 de la Ley 1801 de 2016".



El bar fue suspendido por permitir el ingreso al lugar a la adolescente y a su familiar, quien también recibió un comparendo por inducir a una menor de edad a consumir bebidas alcohólicas. "Otras actividades que se realizaron durante la megatoma, fue la verificación de ocho establecimientos tipo bar. Se realizó inspección vigilancia y control para determinar que cumplieran con la documentación necesaria para ejercer la actividad comercial y dos de estos fueron suspendidos por irregularidades para operar".



Establecimientos suspendidos en la localidad de Santa Fe tras megatoma

Las autoridades visitaron varios establecimientos comerciales durante la más reciente megatoma interinstitucional realizada en la localidad de Santa Fe. Poco antes de cerrar uno de los establecimientos que no cumplían con la normativa, explicaron que no podían tener envases vacíos de bebidas almacenados.

En total, tres establecimientos fueron suspendidos: uno por tener más de 80 botellas de cerveza vencida y los otros dos por almacenar envases de licor sin destruir. Este tipo de elementos podrían ser utilizados para reenvasar o adulterar bebidas alcohólicas, lo que representa un riesgo para la salud pública.

"En el operativo participaron uniformados de la Policía Metropolitana, junto con personal de la Secretaría de Seguridad y de la Alcaldía Local. La intervención se realizó en varios bares de la zona, donde fueron inspeccionadas neveras, bodegas y otros espacios de almacenamiento de licores. Así mismo, se efectuaron registros a personas dentro y fuera de los establecimientos. Con este tipo de megatomas, las autoridades buscan llegar a diferentes sectores priorizados de la ciudad para realizar ejercicios de inspección, vigilancia y control, además de registros en calles y actividades de prevención que eviten la comisión de delitos o comportamientos contrarios a la convivencia", explicaron las autoridades.

