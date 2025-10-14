Fatal accidente en Santander por choque entre carro y bus: un niño, entre los fallecidos

Un accidente fatal se registró en la Troncal del Magdalena Medio, en la población de Rionegro, Santander, luego de que un carro particular se estrellara con un vehículo de servicio intermunicipal. Tres personas, entre ellas un niño de 11 años, fallecieron.

Por lo menos nueve personas más resultaron heridas por el choque y fueron trasladadas al centro hospitalario de San Alberto, según ha trascendido. (Lea también: Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufre un accidente de tránsito)



¿Qué se sabe sobre el accidente en Santander?

El bus accidentado, que estaría afiliado a la empresa Cotaxi, se dirigía a El Banco, en Magdalena, cuando un vehículo particular de color gris chocó de frente con él. Se ha informado que el conductor del carro, al que han identificado como José Darisnel Hernández, falleció en el sitio, así como un niño de 11 años que viajaba con él.

Se habla de una mujer, quien sería Saida Milena Castillo, y la cual fue trasladada a un hospital, pero murió en el centro médico.



Otras nueve personas resultaron heridas y se está determinando si alguna de ellas se trasladaba en el carro particular siniestrado. Se trata de cinco hombres y cuatro mujeres, entre las que habría dos menores de edad, de 4 y 13 años. La mayor de los niños se encontraría bajo pronóstico reservado.

El conductor del bus salió ileso del violento choque, que al parecer se produjo cuando el particular invadió el carril del de transporte intermunicipal, información que no ha sido verificada y que serán las autoridades las que determinen si esa fue la causa del accidente fatal en Santander o si se produjo por otra razón.



La parte delantera del vehículo particular quedó totalmente destruida.

