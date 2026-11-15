Alerta en Cali por fuga de nueve menores de centro de detención Buen Pastor: esto se sabe

Una fuga de adolescentes del Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, ubicado en Cali, Valle del Cauca, es materia de seguimiento por parte de las autoridades durante este domingo 15 de noviembre. De acuerdo con la información entregada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), nueve jóvenes lograron salir de las instalaciones durante la mañana, en circunstancias que ahora son objeto de verificación. El establecimiento hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y está ubicado en inmediaciones de la cárcel Villahermosa, en la capital vallecaucana.

Tras conocer lo sucedido, el ICBF informó que puso en marcha la ruta de atención correspondiente y solicitó el apoyo de la Policía Nacional para adelantar las labores de búsqueda y localización de los adolescentes. La situación también motivó la presencia de funcionarios de la Personería de Cali, que llegaron al lugar para conocer las condiciones en las que se produjo la salida de los jóvenes y solicitar acciones frente a las condiciones de seguridad del centro.



¿Cómo ocurrió la fuga de los menores del Buen Pastor en Cali?

Según el reporte preliminar divulgado por el ICBF, los adolescentes salieron de la sección donde permanecían y utilizaron elementos no permitidos para llegar hasta una zona externa del establecimiento. La información conocida señala que los jóvenes habrían aprovechado los techos de la edificación para abandonar el centro. Una vez se reportó la evasión, uniformados de la Policía comenzaron las verificaciones en los alrededores con el propósito de establecer hacia dónde se dirigieron y lograr ubicarlos.

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Por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre el recorrido que habrían realizado los adolescentes después de salir de las instalaciones ni sobre las circunstancias particulares de cada caso. El ICBF señaló que mantiene "seguimiento a la situación y adelanta la coordinación necesaria con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión, revisar los protocolos de seguridad y fortalecer las medidas de contención en el centro de atención"



Personería de Cali pidió reforzar la seguridad del centro Buen Pastor

Uno de los pronunciamientos sobre la fuga fue realizado por la Personería de Cali. El personero Gerardo Mendoza Castrillón acudió al Centro de Atención Especializada Buen Pastor y pidió al ICBF tomar medidas para fortalecer la seguridad de las instalaciones. A través de sus canales oficiales, la entidad cuestionó las condiciones que permitieron la salida de los adolescentes y advirtió sobre la necesidad de implementar correctivos.



La fuga de nueve jóvenes del CAE Buen Pastor evidencia fallas de seguridad que exigen correctivos inmediatos. El personero Gerardo Mendoza Castrillón acudió al lugar y pidió al ICBF acciones urgentes.



Cómo Ministerio Público, Mendoza Castrillón exigió cámaras de seguridad,… pic.twitter.com/hg1NC3FYDw — Personería de Cali (@personeriacali) November 15, 2026

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"La fuga de nueve jóvenes del CAE Buen Pastor evidencia fallas de seguridad que exigen correctivos inmediatos", manifestó la Personería de Cali. Entre las solicitudes presentadas por el organismo de control está la instalación de cámaras de seguridad y la habilitación de la garita ubicada en la parte posterior del establecimiento. También pidió reforzar el muro perimetral para dificultar nuevas salidas no autorizadas.

Otra de las medidas planteadas tiene que ver con la vegetación que rodea el centro. Según la Personería, es necesario coordinar acciones con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) para realizar labores de poda en las zonas donde los árboles y las plantas podrían facilitar que las personas se oculten. La entidad también insistió en que la prioridad es establecer dónde se encuentran los adolescentes y garantizar "la seguridad y la tranquilidad de la comunidad".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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