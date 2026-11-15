En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CAPTURA 'PRIMO GAY'
VUELOS EE. UU.
FONDO MILAGRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alerta en Cali por fuga de nueve menores de centro de detención Buen Pastor: esto se sabe

Alerta en Cali por fuga de nueve menores de centro de detención Buen Pastor: esto se sabe

Los jóvenes habrían utilizado los techos de las instalaciones para salir del establecimiento. La Policía adelanta labores de búsqueda en el lugar.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de nov, 2026
Comparta en:
Nueve menores habrían escapado por los techos de un centro de atención en Cali: Policía los busca
Nueve menores se escaparon por los techos de un centro de detención en Cali. -
Noticias Caracol

Una fuga de adolescentes del Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, ubicado en Cali, Valle del Cauca, es materia de seguimiento por parte de las autoridades durante este domingo 15 de noviembre. De acuerdo con la información entregada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), nueve jóvenes lograron salir de las instalaciones durante la mañana, en circunstancias que ahora son objeto de verificación. El establecimiento hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y está ubicado en inmediaciones de la cárcel Villahermosa, en la capital vallecaucana.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Tras conocer lo sucedido, el ICBF informó que puso en marcha la ruta de atención correspondiente y solicitó el apoyo de la Policía Nacional para adelantar las labores de búsqueda y localización de los adolescentes. La situación también motivó la presencia de funcionarios de la Personería de Cali, que llegaron al lugar para conocer las condiciones en las que se produjo la salida de los jóvenes y solicitar acciones frente a las condiciones de seguridad del centro.

¿Cómo ocurrió la fuga de los menores del Buen Pastor en Cali?

Según el reporte preliminar divulgado por el ICBF, los adolescentes salieron de la sección donde permanecían y utilizaron elementos no permitidos para llegar hasta una zona externa del establecimiento. La información conocida señala que los jóvenes habrían aprovechado los techos de la edificación para abandonar el centro. Una vez se reportó la evasión, uniformados de la Policía comenzaron las verificaciones en los alrededores con el propósito de establecer hacia dónde se dirigieron y lograr ubicarlos.

Publicidad

Últimas Noticias

¿Por qué han aumentado los ataques terroristas contra los peajes? Análisis
COLOMBIA

¿Por qué están lanzando ataques terroristas contra los peajes? Análisis

"Se me va a morir": hermano de Adriana Betancur contó angustia que vivió por salud de la periodista
BOGOTÁ

"Se me va a morir": hermano de Adriana Betancur contó angustia que vivió por salud de la periodista

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre el recorrido que habrían realizado los adolescentes después de salir de las instalaciones ni sobre las circunstancias particulares de cada caso. El ICBF señaló que mantiene "seguimiento a la situación y adelanta la coordinación necesaria con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión, revisar los protocolos de seguridad y fortalecer las medidas de contención en el centro de atención"

Personería de Cali pidió reforzar la seguridad del centro Buen Pastor

Uno de los pronunciamientos sobre la fuga fue realizado por la Personería de Cali. El personero Gerardo Mendoza Castrillón acudió al Centro de Atención Especializada Buen Pastor y pidió al ICBF tomar medidas para fortalecer la seguridad de las instalaciones. A través de sus canales oficiales, la entidad cuestionó las condiciones que permitieron la salida de los adolescentes y advirtió sobre la necesidad de implementar correctivos.

Publicidad

"La fuga de nueve jóvenes del CAE Buen Pastor evidencia fallas de seguridad que exigen correctivos inmediatos", manifestó la Personería de Cali. Entre las solicitudes presentadas por el organismo de control está la instalación de cámaras de seguridad y la habilitación de la garita ubicada en la parte posterior del establecimiento. También pidió reforzar el muro perimetral para dificultar nuevas salidas no autorizadas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Otra de las medidas planteadas tiene que ver con la vegetación que rodea el centro. Según la Personería, es necesario coordinar acciones con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) para realizar labores de poda en las zonas donde los árboles y las plantas podrían facilitar que las personas se oculten. La entidad también insistió en que la prioridad es establecer dónde se encuentran los adolescentes y garantizar "la seguridad y la tranquilidad de la comunidad".

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Cali

Policia de Cali

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Publicidad

Publicidad

Publicidad