¿Cómo funcionará el plan retorno a Bogotá de este puente festivo? Horarios de los reversibles

El regreso de miles de viajeros a Bogotá durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena de este 16 de noviembre tendrá modificaciones en la movilidad de varios corredores de Cundinamarca. Para atender el aumento del tráfico, las autoridades de tránsito pusieron en marcha el habitual plan retorno que contempla controles vehiculares, cambios en la circulación y reversibles en la autopista Sur y la vía La Mesa. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en coordinación con las autoridades de Cundinamarca y la Policía de Tránsito, estableció medidas para organizar el ingreso de los vehículos que se desplazan hacia la capital durante el domingo 15 y el lunes festivo 16 de noviembre de 2026.

De acuerdo con las proyecciones de movilidad, se espera el tránsito de aproximadamente 310.000 automotores por estos dos corredores. La mayor concentración de vehículos se presentaría en la autopista Sur, en el tramo que conecta a Soacha con Bogotá, y en la vía La Mesa, que permite el ingreso a la ciudad por el corredor de la calle 13. Las autoridades advirtieron que el flujo de automotores aumentaría después de las 4:00 de la tarde y durante la noche. Por esta razón, recomendaron a los conductores organizar sus desplazamientos con anticipación y, en lo posible, regresar antes de las horas de mayor congestión.



Pico y placa regional para ingresar a Bogotá el lunes 16 de noviembre

Quienes regresen a Bogotá el lunes festivo 16 de noviembre deberán tener en cuenta la medida de pico y placa regional. La restricción se aplicará en los nueve corredores de ingreso a la ciudad y funcionará de acuerdo con el último número de la placa del vehículo. Los horarios establecidos son:



De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde: podrán ingresar los vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

podrán ingresar los vehículos particulares con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: estará permitido el ingreso de vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de iniciar el viaje, los conductores deben verificar el horario que corresponde a su vehículo y planificar la llegada a Bogotá para evitar inconvenientes durante el retorno. La medida busca distribuir el ingreso de automotores a lo largo de la jornada y reducir la concentración de vehículos en las principales vías de acceso a la capital.



Reversible en la vía La Mesa y en el corredor de Soacha

Parte de las medidas implementadas por autoridades están que la vía La Mesa tendrá un reversible continuo para facilitar el ingreso de los viajeros a Bogotá por la calle 13. La operación está prevista desde Apulo, en el kilómetro 32+000, hasta el puente de Balsillas, en Mosquera, a la altura del kilómetro 113+000. El horario anunciado para esta medida es de 10:00 a. m. a 11:59 p. m. Con este dispositivo se busca aprovechar la capacidad de la vía para atender el flujo de automotores que se desplazan hacia la capital. Los conductores deberán prestar atención a las indicaciones de las autoridades durante el recorrido y respetar los cambios en la circulación.

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Por otro lado, en el corredor que conecta a Mondoñedo con Soacha también se habilitará un reversible continuo para favorecer el ingreso de vehículos a Bogotá. La medida se desarrollará entre la intersección de la avenida Canoas y la avenida San Marón, en sentido Mondoñedo-Soacha. El operativo funciona de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., con acompañamiento de agentes civiles de tránsito y Policía de Tránsito.



Recomendaciones para regresar a Bogotá durante el puente festivo

Las autoridades hicieron un llamado a los viajeros para que revisen las condiciones de sus recorridos antes de salir y tengan en cuenta las modificaciones que estarán vigentes en los corredores de ingreso. Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Programar el regreso con anticipación y, si es posible, evitar las horas de mayor circulación.

Consultar los horarios del pico y placa regional antes de dirigirse hacia Bogotá.

Respetar las instrucciones de los agentes de tránsito y la señalización instalada en las vías.

Mantener una distancia prudente con los demás vehículos.

No exceder los límites de velocidad establecidos.

Evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Verificar el estado técnico y mecánico del vehículo antes de iniciar el recorrido.

Utilizar los elementos de protección correspondientes, especialmente en el caso de motociclistas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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