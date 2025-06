Alertan falta de recursos desde la UNGRD: "a este paso nos vamos a quedar sin financiación"

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad del Gobierno encargada de dirigir, orientar y coordinar el tratamiento de las situaciones de emergencia y desastres, y que estuvo al frente de la situación tras el sismo de 6,5 de magnitud el pasado 8 de junio, estaría quedándose sin fondos para funcionar este año.

La entidad es la misma que protagonizó el escándalo de corrupción que ha salpicado a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, y a figuras del Gobierno como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. En una entrevista con Carlos Carrillo, director de la UNGRD, publicada por El Tiempo, se alertó que esa entidad se estaba quedando sin fondos para seguir funcionando este año.

"Nuevamente es un llamado al Presidente, porque la UNGRD debe estar debidamente financiada para que nosotros podamos responder no solo a este incidente", dijo en Carrillo en respuesta al sismo del domingo. "Faltan 6 meses del año, la UNGRD sigue cumpliendo, pero a este paso nos vamos a quedar sin financiación en pocas semanas o meses", alertó el funcionario.

Carrillo también dijo que ha tratado de reunirse con el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones, pero que no ha sido posible y que le ha cancelado el encuentro en al menos tres ocasiones. "El año pasado el Presidente declaró un desastre nacional por variabilidad climática, algo que implica unos recursos que al día de hoy no se han entregado. Es un tanto inexplicable (...) Me canceló una reunión que teníamos la semana pasada. Ya es como la tercera vez que la reunión se pospone".

Este martes 10 de junio la UNGRD anunció que tiene listo un decreto para fusionar esa entidad con el Fondo Adaptación. "Carlos Carrillo, director de la UNGRD y gerente (e) del Fondo Adaptación, impulsa esta propuesta con el objetivo de consolidar una entidad robusta que sume capacidades técnicas y operativas para mitigar el riesgo, fortalecer el conocimiento, atender los desastres y responder a los desafíos del cambio climático", se lee en un comunicado.

El director dio la noticia durante el Foro Institucional sobre Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y dijo que la propuesta busca reorganizar las capacidades del Estado para dar una respuesta más eficiente frente a los impactos del cambio climático y los desastres asociados a fenómenos naturales. Esta transformación se basa en cuatro pilares:



Unidad de planificación y ejecución, para eliminar trabas burocráticas y permitir intervenciones integradas.

Eficiencia presupuestal, mediante la unificación de estructuras que permita destinar más recursos a los territorios.

Fortalecimiento de capacidades territoriales, con equipos técnicos permanentes en campo.

Rendición de cuentas más clara, a través de una centralización responsable de la información proveniente de los procesos técnicos, financieros y políticos.

