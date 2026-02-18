Ordenan retiro inmediato de producto de aseo para bebés: razón tiene que ver con microorganismos

Una nueva alerta ha sido emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad encargada de la supervisión de productos en Colombia. Se dio a conocer que dicha entidad ordenaba el retiro inmediato del mercado de un producto de aseo para bebés y niños .

El Invima reveló que la medida se adoptaba tras los resultados analíticos del laboratorio de la entidad. "Evidenciaron un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, según lo establecido en la Resolución 2120 de 2019, clasificando el producto como Producto Alterado", se lee en un comunicado de la entidad de vigilancia.



Se trata del producto "DELICADA ESPUMA LIMPIADORA 210 mL, para bebés y niños". Este artículo fue identificado con Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC81756-17CO, correspondiente al LOTE 2506022. "En el marco de sus acciones de inspección, vigilancia y control y del Programa “Demuestra la Calidad”, se ha ordenado el retiro inmediato del mercado, en todo el país", aseguró el Invima



Recomendaciones con respecto al producto de aseo alertado por el Invima

El Invima explicó que el registro sanitario del producto corresponde a la empresa ECOTU S.A.S., y su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A. Asimismo, aseguró que no se reportan fecha de producción ni fecha de vencimiento asociadas al lote objeto de la alerta.

Entre los aspectos recomendados para tratar la alerta del producto, la entidad dijo lo siguiente:



Suspender de inmediato el uso del producto mencionado.

Informar al Invima o a los entes territoriales de salud si se tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto.

Reportar cualquier evento no esperado asociado a la aplicación del producto a través de la página web del Invima.

A las Secretarías de Salud:



Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar.

Informar al Invima en caso de hallar el citado producto.

Mientras que a los establecimientos se les solicitó abstenerse de distribuir y comercializar el producto alterado, de lo contrario pueden "ser sujetos de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios". "La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima reitera el compromiso con la protección de la salud pública, fortaleciendo las acciones de control para garantizar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos", agregaron en un comunicado de prensa.

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.