En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DESAFÍO SIGLO XXI
KEVIN ACOSTA
ACCIDENTE LA CANDELARIA
COCINERO DEL BRONX
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ordenan retiro inmediato de producto de aseo para bebés: razón tiene que ver con microorganismos

Ordenan retiro inmediato de producto de aseo para bebés: razón tiene que ver con microorganismos

El Invima ordenó el retiro inmediato del producto en todo el territorio de Colombia. La razón que dio la entidad tiene que ver con microorganismos en el artículo para bebés y niños.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Ordenan retiro inmediato de producto de aseo para bebés: razón tiene que ver con microorganismos
El Invima efectuó la orden del retiro inmediato en Colombia.
Pexels/Invima

Una nueva alerta ha sido emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad encargada de la supervisión de productos en Colombia. Se dio a conocer que dicha entidad ordenaba el retiro inmediato del mercado de un producto de aseo para bebés y niños.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Bloqueos en Soacha por protesta de conductores: asesinan a un hombre y un carro termina en llamas
    Bloqueos en Soacha por protesta de conductores -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Bloqueos en Soacha por protesta de conductores: hombre fue asesinado y un carro terminó en llamas

  2. Gustavo Petro y Yudy Pico.
    Gustavo Petro y Yudy Pico.
    COLOMBIA

    Madre de Kevin Acosta explica por qué no aceptó intervención quirúrgica: "No tenía el medicamento"

El Invima reveló que la medida se adoptaba tras los resultados analíticos del laboratorio de la entidad. "Evidenciaron un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, según lo establecido en la Resolución 2120 de 2019, clasificando el producto como Producto Alterado", se lee en un comunicado de la entidad de vigilancia.

Se trata del producto "DELICADA ESPUMA LIMPIADORA 210 mL, para bebés y niños". Este artículo fue identificado con Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC81756-17CO, correspondiente al LOTE 2506022. "En el marco de sus acciones de inspección, vigilancia y control y del Programa “Demuestra la Calidad”, se ha ordenado el retiro inmediato del mercado, en todo el país", aseguró el Invima

Lea: Alertan por producto de "cápsulas anti-alopecia” que puede ser perjudicial: esto dijo el Invima

Recomendaciones con respecto al producto de aseo alertado por el Invima

El Invima explicó que el registro sanitario del producto corresponde a la empresa ECOTU S.A.S., y su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A. Asimismo, aseguró que no se reportan fecha de producción ni fecha de vencimiento asociadas al lote objeto de la alerta.

Publicidad

Entre los aspectos recomendados para tratar la alerta del producto, la entidad dijo lo siguiente:

  • Suspender de inmediato el uso del producto mencionado.
  • Informar al Invima o a los entes territoriales de salud si se tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice el producto.
  • Reportar cualquier evento no esperado asociado a la aplicación del producto a través de la página web del Invima.

A las Secretarías de Salud:

  • Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia donde potencialmente puedan utilizar o comercializar el producto referenciado y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar.
  • Informar al Invima en caso de hallar el citado producto.

Mientras que a los establecimientos se les solicitó abstenerse de distribuir y comercializar el producto alterado, de lo contrario pueden "ser sujetos de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios". "La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima reitera el compromiso con la protección de la salud pública, fortaleciendo las acciones de control para garantizar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos", agregaron en un comunicado de prensa.

Lea: Alerta en leche de fórmula para bebés por presencia de toxina: retiro masivo del mercado en Colombia

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:

  • Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"
  • Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios
  • Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre
  • También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Invima

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad