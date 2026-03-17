¿Por qué evacuaron el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla este 17 de marzo?

Los viajeros del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, fueron evacuados de las instalaciones de la terminal por una alerta de supuesta presencia de artefactos explosivos en el lugar. El temor y la incertidumbre se apoderaron de los presentes mientras las autoridades realizaban las respectivas verificaciones.



Tras un proceso riguroso, que llevó 20 minutos, el aeropuerto reanudó operaciones al descartar la alerta. Según conoció Noticias Caracol, la emergencia se habría generado por un equipaje que supuestamente había sido abandonado en un pasillo de las instalaciones.



Aeronáutica Civil explica lo ocurrido

Por prevención, la terminal evacuó a los presentes y cerraron operaciones de forma temporal mientras se activaban los protocolos de seguridad. Unidades antiexplosivos de la Policía Nacional fueron hasta el punto y confirmaron que el objeto reportado por caninos no representaba un riesgo para los presentes.

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El aeropuerto ya se encuentra plenamente operativo. Después de constatar que era una falsa alarma y de haber encontrado a la dueña del equipaje abandonado, se autorizó el ingreso inmediato de viajeros, tripulaciones y colaboradores a las instalaciones. Por su parte, el personal de la torre de control pudo retomar funciones para normalizar gradualmente los servicios de gestión del tránsito aéreo.



La Aeronáutica Civil advirtió que la programación de los vuelos podría presentar afectaciones en sus horarios mientras se estabiliza el flujo aeroportuario debido a la alteración que se presentó en la terminal aérea.



La autoridad resaltó que la evacuación preventiva fue una “medida necesaria” para garantizar la vida y la seguridad operacional. “Reiteramos a los pasajeros la importancia de mantener contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado para conocer el estado actualizado de sus itinerarios y posibles reprogramaciones”.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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