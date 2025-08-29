Alias Emma, zar de las drogas sintéticas en Antioquia que cayó por un amigo tras 10 años de búsqueda

Cayó alias Emma, el zar de las drogas sintéticas que también es señalado de ser el cabecilla de la banda Robledo, que delinque en el Valle de Aburrá, en Antioquia, y de reclutar niños para convertirlos en sicarios.

Las rumbas electrónicas en Medellín y Cartagena eran los escenarios preferidos del delincuente, que eraba buscado desde hace casi 10 años por las autoridades y al que no era fácil capturar, ya que tenía infiltrados en varias entidades del Estado que, además de facilitarle cédulas falsas, también lo alertaban al momento que lo iban a detener.



Fotografías que ayudaron a las autoridades a ubicarlo

Un agente infiltrado le contó a Noticias Caracol que uno de sus hombres lo delató. Detalló que “teníamos al interior de la estructura a una persona muy cercana a ellos, que era informante nuestro, y nos comienza a entregar información privilegiada. Esta persona no usaba teléfonos celulares, entonces empieza a suministrar fotografías”.

También una fotografía tomada recientemente por su esposa llevó a la Policía Nacional a cerrar el cerco contra él y, desde ahí, empezó un cuidadoso seguimiento a través de cápsulas de inteligencia conformadas por autoridades en el Valle de Aburrá y de la Dijín.



El agente infiltrado destacó que se trataba de “un criminal complejo, se encontraba dentro del cartel de los más buscados del año 2017; era, entre otras cosas, el cabecilla del grupo Robledo, con alcance transnacional”, una estructura que “principalmente se dedicaba al cobro de deudas, al narcotráfico, al tráfico de armas”.

Para este último delito, el delincuente utilizaba a jóvenes, como lo reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol recientemente en un informe especial, donde a un hombre lo habían contratado por 300 mil pesos para recibir una entrega que ocultaba un fusil para la banda Robledo y que, además, iba a ser recibida por un extranjero proveniente de Puerto Rico, en Medellín. (Lea también: Noticias Caracol revela cómo engañan a jóvenes para ingresar armas desde Estados Unidos a Colombia)

El agente encubierto indicó que para estas entregas no solo utilizaban a “boricuas. Hay varias nacionalidades que escogen a Medellín o que llegan a Medellín como epicentro para crimen organizado trasnacional”.

Con todos esos datos, alias Emma fue detenido en Bello, Antioquia, y ahora la Fiscalía General de la Nación busca que el criminal no termine en la misma cárcel donde están recluidos otros jefes de la organización Robledo, como Carlos Pesebre, que seguiría delinquiendo a nombre de la banda desde prisión.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE CÉSAR CHAPARRO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL