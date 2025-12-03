En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevos detalles de atraco en que murió joven en Bogotá: Galán asegura que la Policía tenía alertas

Nuevos detalles de atraco en que murió joven en Bogotá: Galán asegura que la Policía tenía alertas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció por los hechos en los que murió un joven universitario identificado como Jean Claude Bossard. Estas son las denuncias previas que tenían los mismos delincuentes señalados por el homicidio.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Nuevos detalles de atraco en que murió joven en Bogotá: Galán asegura que la Policía tenía alertas
Nuevos detalles de atraco en que murió joven en Bogotá: Galán asegura que la Policía tenía alertas
ARCHIVO

Publicidad

Publicidad

Publicidad