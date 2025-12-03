Nuevos detalles de atraco en que murió joven en Bogotá: Galán asegura que la Policía tenía alertas

Dos hombres que se movilizaban en una moto color naranja son los principales señalados del asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años próximo a cumplir 30, quien falleció durante un intento de hurto que terminó en un intercambio de disparos entre los responsables y un uniformado que patrullaba la zona. El hecho se reportó sobre la avenida 19 con calle 107, en el norte de Bogotá y generó una rápida reacción institucional que terminó también con la muerte del conductor de la Policía y la aprehensión del otro implicado, un adolescente de 16 años.

De acuerdo con los reportes preliminares, Bossard caminaba por el sector cuando fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. El joven, administrador de empresas, fue intimidado mientras los agresores intentaban quitarle sus pertenencias, entre ellas el celular, una cadena de oro y un morral. Según el registro de cámaras de seguridad, uno de los involucrados descendió del vehículo y lo enfrentó durante cerca de 28 segundos, en medio de un forcejeo dos disparos lo dejaron tendido en el piso. El joven falleció poco después por la gravedad de las heridas.

Las imágenes muestran que, tras los disparos, los dos sujetos intentaron escapar hacia el norte de la ciudad. Sin embargo, un uniformado que hacía vigilancia en la zona interceptó la motocicleta a pocas cuadras del lugar. Durante la reacción, el patrullero utilizó su arma de dotación, abatiendo al conductor de la moto y dejando herido a su acompañante: un adolescente de 16 años, quien posteriormente fue aprehendido.



El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que el caso sucedió “aproximadamente a la 1:30 de la tarde en la avenida 19 con 108, cuando unos individuos que se desplazaban en una motocicleta intentaron hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente, al momento opuso resistencia y los delincuentes le disparan en dos ocasiones. La persona quedó tendida en la vía”. El funcionario confirmó que la Policía recuperó el arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaban los agresores tras enfrentarlos en unos hechos, donde "un delincuente quedó neutralizado y el otro capturado. Estas personas habían intentado hurtar a esta persona y en la reacción policial se abate a uno y se captura al otro".



Sobre el menor capturado, el general indicó que “tiene 16 años, tiene una herida en el brazo. La otra persona (el ladrón muerto) aproximadamente tiene entre 25 y 30 años”.

Alcalde Galán se pronunció por la muerte del joven universitario: las alertas previas que habían hecho

Tras conocerse el asesinato, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó declaraciones en sus redes y en un video publicado, donde ofreció nuevos detalles del contexto de seguridad y de las acciones que había tomado la administración distrital, la cual ya tenía conocimiento de previo de los presuntos delincuentes por diferentes denuncias ciudadanas que habían llegado a la Policía Metropolitana de Bogotá.

En su pronunciamiento inicial, el mandatario escribió: “Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá. Le he pedido a @SeguridadBOG y a la @PoliciaBogota que avancemos más en la prevención del delito, pues no podemos seguir reaccionando”.

A través de un video compartido, Galán amplió la información y reiteró su pesar por el homicidio del joven. En sus declaraciones, el alcalde puntualizó que las alertas por los presuntos agresores venían desde hace aproximadamente 15 días en las que se denunciaba a las autoridades "de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector”. Aseguró que “la policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características”.

Así lo había confirmado el general Cristancho, quien precisó que la policía había tenido "un enfrentamiento el 10 de noviembre con estos delincuentes. Incluso, en esa ocasión también hubo intercambio de disparos". El comandante puntualizó que, debido a los hechos, se había priorizado la zona: "Por eso teníamos unos puestos fijos, por eso teníamos en esta zona unos planes especiales para evitar que se presentaran estos hechos. Ya estábamos trabajando, pero desafortunadamente el día de hoy alcanzaron a cometer este delito".

Se debe destacar que entre las denuncias está la de Hernán Castro, coordinador de Zona Segura Usaquén, quien aseguró en Noticias Caracol que los señalados, a quienes llamaban "la banda de La Moto Naranja", ya "habían cometido varios hurtos, entre ellos el atraco a un restaurante de la zona y muy recientemente cuando los atracadores apuñalaron a un muchacho por robarle sus pertenencias”.

El alcalde Galán indicó también que desde ese momento se activaron labores conjuntas entre la comunidad y la institución policial “para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto. Se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción”. Sin embargo, remarcó que las medidas no permitieron detener a los responsables antes de que cometieran el crimen. “Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos. Los ladrones, dos hombres, intentaron robarlo. Él opone resistencia, forcejea y recibe un disparo. Un policía de la vigilancia del sector reaccionó de inmediato y al enfrentarse a los delincuentes abatió a uno y dejó herido al otro: un menor de edad que fue capturado”, detalló y agregó que "estos hechos no debería pasar en Bogotá. Por más esfuerzos que hagamos y aunque los homicidios por hurtos hayan disminuido este año, somos conscientes que hechos como este nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen”.

Al respecto, el mandatario señaló que en el último consejo de seguridad solicitó especial atención a este tipo de delitos. Según sus palabras: “Yo pedí un informe especial sobre este tipo de delitos para priorizar la captura de los responsables de homicidios en medio de atracos. Seguiremos trabajando para así sea, pero estos hechos son un campanazo para todos: para la Policía y para nosotros. No podemos seguir reaccionando. No puede seguir pasando que, a pesar de las alertas, los delincuentes sigan o puedan seguir cometiendo crímenes en nuestra ciudad”.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

