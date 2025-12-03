Consternación por la muerte de una reconocida chef tras caer de un octavo piso en Barranquilla

El mundo de la gastronomía está de luto en la ciudad de Barranquilla, luego de conocerse la lamentable noticia de la muerte de la reconocida chef Lisette Malkun Zarur, una figura ampliamente respetada por su aporte a la cocina árabe y a la tradición culinaria del Caribe colombiano.



De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades y testigos, Malkun Zarur cayó desde el octavo piso del edificio donde residía, ubicado en el barrio conocido como Alto Prado. El hecho se habría registrado pasadas las 8 de la noche. Las primeras versiones apuntan a que la chef se habría lanzado al vacío desde su apartamento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según indicaron familiares a los investigadores, la fallecida venía enfrentando un cuadro depresivo. De acuerdo con los medios, su madre ratificó esta información ante las autoridades y afirmó que la depresión podría explicar la decisión que presuntamente habría tomado su hija en la noche del lunes.

La noticia generó una ola de tristeza y solidaridad en redes sociales. Uno de los mensajes más sentidos fue el de su hermano, el también chef Orlando Malkún, quien publicó un extenso homenaje en Instagram dirigido a la memoria de su hermana.



“Lamento profundamente la forma en que te despediste. Todavía siento que no he terminado de asimilar lo que pasó, pero desde lo más profundo de mi corazón estoy buscando la fortaleza necesaria para mantenerme en pie, para no perderme, para honrarte como mereces”, escribió al inicio de su mensaje.



A lo largo de su publicación, Orlando recordó la relación profunda que ambos compartían: “Gracias por enseñarme lo que es el amor de un hermano. Gracias por creer en mí justo en los momentos en los que más lo necesitaba. Gracias por ser luz cuando yo estaba lleno de oscuridad”. También evocó los aprendizajes que le dejó: “Contigo aprendí a sentirme amado, a sentirme visto, a sentirme capaz”.

Publicidad

El chef continuó su despedida con palabras que reflejan la huella emocional que dejó la muerte de Lisette. “Tu partida deja un vacío inmenso en mi corazón. Pero también me dejas tantas enseñanzas (…) Cómo olvidar cada plato que me enviabas para que lo probara, tu admiración por mi trabajo, tu orgullo cuando me veías cumplir mis sueños”.

Finalmente, concluyó. “ Te prometo que seguiré luchando, que seguiré avanzando hasta llegar a donde mi destino me lleve. No solo por mí, sino también por ti, por tu luz, por tu legado, por todo lo que dejaste sembrado en mí. Te amo. Y te amaré por siempre. Vuela alto, hermanita. Aquí siempre habrá un lugar para ti”.

Publicidad

A este mensaje se sumaron figuras reconocidas en la ciudad, quienes lamentaron la pérdida y enviaron palabras de consuelo a la familia. “Sin palabras Orlando. Solo Dios podrá restaurar y dar las fuerzas que necesitas en este momento. Dios contigo y tu familia, y descanso eterno lleno de luz al alma de tu hermana hermosa”, escribió Elianis Garrido en la publicación.

El congresista Agmeth Escaf también expresó su solidaridad a través de su cuenta en X: “Lamento profundamente la partida de Lisette Malkún. Barranquilla pierde a una mujer talentosa, generosa y querida; una chef cuya mesa siempre estuvo servida con sabor, dedicación y cariño. A Orlando, a Kary y a toda la familia Malkún, les envío un abrazo solidario en este momento tan doloroso. Queda su legado en lo bonito que sembró en quienes tuvieron la fortuna de conocerla y compartir con ella. Paz en su tumba”.

Asimismo, las exalumnas del desaparecido colegio Saint Mary School compartieron un comunicado en el que expresaron su pesar por la muerte de una de sus egresadas. “Lamentamos profundamente la partida de Lisette Malkun. Su fallecimiento, tan inesperado y trágico, nos tiene con el corazón apretado y lleno de tristeza. A sus amigas del colegio, les enviamos toda nuestra fuerza y un abrazo enorme”.



¿Quién era la chef Lisette Malkun Zarur?

Con 55 años, Lisette Malkun Zarur había construido una amplia trayectoria en Barranquilla gracias a su dominio de la cocina árabe, influenciada por su ascendencia libanesa y por las recetas transmitidas en su familia. Su propuesta gastronómica se distinguía por preservar sabores tradicionales y técnicas que, como ella misma describía, provenían “de generación en generación”.

Su talento la llevó a cocinar para figuras del deporte y la cultura nacional, como Carlos ‘el Pibe’ Valderrama. Sus redes sociales reflejaban el cariño del público, que hoy la recuerda como una mujer sonriente, carismática y con un don especial para la cocina, cualidades que la hacían especialmente solicitada durante temporadas festivas como la de fin de año.

Publicidad

Hoy, familiares, colegas, exalumnas, clientes y amigos lloran la partida de una chef cuya vida estuvo dedicada al sabor, la tradición y el afecto. Su legado queda intacto en quienes la conocieron y en cada plato que llevó a las mesas barranquilleras.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL