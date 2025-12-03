En vivo
COLOMBIA  / Consternación por la muerte de una reconocida chef tras caer de un octavo piso en Barranquilla

Consternación por la muerte de una reconocida chef tras caer de un octavo piso en Barranquilla

La partida de la chef Lisette Malkun dejó un profundo dolor en su familia, que señaló que venía enfrentando una depresión que pudo llevarla a tomar la fatal decisión.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de dic, 2025
Consternación por la muerte de una reconocida chef tras caer de un octavo piso en Barranquilla
Familiares y amigos lamentan su perdida -
Instagram: orlandomalkunchef

