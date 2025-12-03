Publicidad
Varias afectaciones en la vías principales de Bogotá se han presentado desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 3 de noviembre, en especial en las entradas y salidas de la capital. Entre las zonas que han presentado diferentes situaciones, está la autopista Norte y la vía al Llano. Conozca los detalles en el minuto a minuto de movilidad y planifique sus recorridos.
SIGA EL EN VIVO DE MOVILIDAD:
La concesionaria Coviandina, que se encarga de la vía Bogotá-Villavicencio, informó que desde las 6 de la mañana se reporta un cierre total del corredor vial en el sector de Llano Lindo k85+420 en Villavicencio por manifestación del gremio de taxistas, "quienes bloquean la vía concesionario".
A la hora se precisó que siguen las afectaciones y se recomendó estar "atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte".
La Secretaría de Movilidad dio a conocer que hay un camión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 146, en sentido Norte - Sur. Unidad de Policía de Tránsito y grúa ya fueron asignadas.
Desde la Secretaría de Movilidad se informó que continua el tránsito lento en la autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur por un tractocamión que quedó varado en la mitad de la vía desde las 3 de la mañana.
Por el momento, se detalló que "Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta gestionan el tráfico". Se recomienda tomar como ruta alterna para entrar a Bogotá la Carrera 7. Estos son los puntos donde se regula el alto tráfico:
*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
LAURA NATHALIA QUINTERO.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.