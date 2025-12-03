Varias afectaciones en la vías principales de Bogotá se han presentado desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 3 de noviembre, en especial en las entradas y salidas de la capital. Entre las zonas que han presentado diferentes situaciones, está la autopista Norte y la vía al Llano. Conozca los detalles en el minuto a minuto de movilidad y planifique sus recorridos.

SIGA EL EN VIVO DE MOVILIDAD:

8:00 a. m. | Hay cierre total en vía al Llano cerca a Villavicencio por paro de taxistas

La concesionaria Coviandina, que se encarga de la vía Bogotá-Villavicencio, informó que desde las 6 de la mañana se reporta un cierre total del corredor vial en el sector de Llano Lindo k85+420 en Villavicencio por manifestación del gremio de taxistas, "quienes bloquean la vía concesionario".



A la hora se precisó que siguen las afectaciones y se recomendó estar "atento a las indicaciones de la Policía de Tránsito y Transporte".

8:05 a. m. | Reportan otro camión varado en la autopista Norte

La Secretaría de Movilidad dio a conocer que hay un camión varado en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 146, en sentido Norte - Sur. Unidad de Policía de Tránsito y grúa ya fueron asignadas.

8:00 a. m. | Sigue afectación por tractomula varada en autopista Norte en Bogotá

Desde la Secretaría de Movilidad se informó que continua el tránsito lento en la autopista Norte con calle 233, en sentido Norte - Sur por un tractocamión que quedó varado en la mitad de la vía desde las 3 de la mañana.

Por el momento, se detalló que "Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta gestionan el tráfico". Se recomienda tomar como ruta alterna para entrar a Bogotá la Carrera 7. Estos son los puntos donde se regula el alto tráfico:

Carrera 7 con calles 187 y 183

Autopsita Norte con calles 233, 209, 192, 193 y 187, Norte - Sur

