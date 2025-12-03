En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Indumil habló de explosivo que cargaba tractomula que se partió a la mitad: este era el material

Indumil habló de explosivo que cargaba tractomula que se partió a la mitad: este era el material

En la zona sigue detenido el vehículo de carga pesada, que quedó varado sobre la autopista Norte con calle 235, en el norte de la capital. La Secretaría de Movilidad detalló de hay alto tráfico en la entrada de Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 3 de dic, 2025
