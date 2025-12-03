Indumil habló de explosivo que cargaba tractomula que se partió a la mitad: este era el material

Un serio embotellamiento se registró desde primeras horas de la madrugada de este miércoles 3 de diciembre en el acceso norte de Bogotá, luego de que una tractomula perteneciente a una caravana militar quedara varada justo en la zona de la calle 235, en el corredor de la autopista Norte. El vehículo quedó atravesado en la vía en sentido norte–sur, lo que provocó una congestión que comenzó a afectar a los usuarios provenientes de municipios de la Sabana y también a los que intentaban ingresar a la capital. El reporte preliminar señaló que la tractomula quedó detenida en la mitad del corredor vial y que el incidente se produjo cuando la estructura del vehículo presentó una falla que obligó a detener la marcha.

Noticias Caracol conoció que el vehículo hacía parte del Ejército Nacional y se encontraba transportando un explosivo industrial conocido como ANFO. En medio del reporte se indicó que eran en total seis tractomulas que movilizaban más de treinta toneladas del material con destino a la fábrica del Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil). En medio del tránsito afectado, los automotores esperaban indicaciones sobre los protocolos a seguir mientras se atendía el incidente.

Horas después del hecho, la Industria Militar – Indumil– emitió un comunicado oficial para dar detalles sobre lo que había ocurrido. La entidad señaló que “de acuerdo con las primeras informaciones, esta madrugada se presentó un incidente en la carrocería de un tractocamión que hacía parte de una caravana de seis vehículos”. En ese mismo mensaje, se precisó el lugar exacto del incidente, indicando que “el hecho se registró en la calle 234, en la vía que conduce hacia Bogotá por la autopista Norte”. La empresa estatal explicó que el material que llevaba la tractomula “corresponde a ANFO”, y remarcó que “no existe riesgo, dado que, en cumplimiento de los protocolos de seguridad, este tipo de material se transporta de manera aislada, sin otros elementos”.



